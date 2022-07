Pourquoi devriez-vous acheter les AirPods de 2e génération en 2022 – et pourquoi vous ne devriez pas

Aujourd’hui est officiellement Prime Day, et il y a toute une série d’offres à découvrir sur Amazon. Parmi les offres, celle sur laquelle je veux me concentrer est la valeur fantastique des AirPod de 2e génération. Bien qu’il s’agisse d’un produit vieux de trois ans, les AirPods 2 restent un bon choix pour de nombreux consommateurs. Voyons pourquoi vous devriez acheter des AirPods 2 en 2022 et quelques raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter ces écouteurs abordables.

La demande reste élevée, malgré l’existence d’un successeur

En avril, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a tweeté qu’Apple avait réduit les commandes d’AirPod de 3e génération en raison d’une demande « nettement plus faible ». Depuis le lancement des AirPods 3, les consommateurs achètent toujours les AirPods 2, notamment en raison de la baisse de prix de 30 $.

Tant de valeur, si peu de prix

Les AirPods 2 se synchronisent automatiquement sur votre écosystème Apple. Vous pouvez utiliser ces écouteurs avec votre iPhone, Apple Watch, iPad, Mac ou Apple TV. Alimenté par la puce H1, l’appareil dispose même d’une intégration Siri. De plus, la durée de vie de la batterie de 24 heures vous permet d’aller toute la journée sans vous soucier de trouver un chargeur à proximité.

Conception familière des AirPods de 1ère génération

La 2e génération conserve un design familier par rapport aux AirPods de 3e génération ; tout en travaillant dans le commerce de détail Apple, j’ai constaté que de nombreux clients n’aimaient pas l’ajustement des nouveaux AirPod. Le design est resté le même style des AirPods de 1ère génération à la 2ème. Personnellement, j’ai trouvé l’ajustement inconfortable au début, mais après quelques semaines d’utilisation, ils sont devenus plus confortables. Si vous n’êtes pas sûr de l’ajustement des AirPods dans vos oreilles, vous pouvez visiter votre Apple Store local et voir s’ils ont une paire d’échantillons à essayer.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter les AirPods de 2e génération

Bien que les AirPods 2 offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes, ils ne conviennent toujours pas à tout le monde. Ces écouteurs n’ont pas toutes les caractéristiques que les fans d’Apple recherchent, et certains devront essayer les AirPods 3 ou les AirPods Pro ou Max. Beats est également un excellent choix, en particulier pour les consommateurs disposant d’un mélange d’appareils Apple et non Apple.

Un attribut majeur qui manque aux AirPods 2 est la suppression active du bruit (ANC). Bien que beaucoup n’en aient pas réellement besoin, c’est toujours agréable à avoir. Apple devrait lancer les AirPods Pro 2 à l’automne, et cela vous conviendra peut-être davantage. Si vous souhaitez supprimer le bruit, je vous suggère d’opter pour les Beats Studio Buds pour un prix similaire.

Il y a aussi un manque de mode de transparence et d’audio spatial sur les AirPods 2, uniquement proposés sur les modèles supérieurs. Le mode Transparence laisse entrer le son extérieur, vous faisant prendre conscience de votre environnement. Spatial Audio donne à votre audio un son digne d’un cinéma. Les deux fonctionnalités sont excellentes; cependant, ils ne sont pas nécessaires pour le consommateur moyen à la recherche d’un ensemble d’écouteurs de qualité.

