Uber est exposé alors qu’un lobbyiste partage l’histoire de la croissance louche du géant du covoiturage

Une patate chaude : Uber a annoncé son premier trimestre rentable en novembre 2021, exprimant son optimisme quant à son avenir. Cependant, la société n’a toujours pas réussi à se débarrasser de l’image entachée de ses premières années, et une nouvelle fuite la remet au point au moment même où les choses s’améliorent.

Une fuite importante surnommée les « fichiers Uber » a généré une vague de reportages médiatiques autour du prétendu château de cartes construit par l’entreprise dans sa quête de rentabilité. Selon The Guardian, qui a obtenu un accès exclusif à plus de 124 000 fichiers confidentiels, la personne qui voulait dénoncer le géant du covoiturage était Mark MacGann, l’ancien lobbyiste en chef d’Uber.

Au cours d’une interview, MacGann a révélé que le parcours de l’entreprise sous l’ancien PDG Travis Kalanick était en proie à des actes répréhensibles. Entre 2014 et 2016, le personnel clé d’Uber et les dirigeants au plus haut niveau plaisantaient sur le « statut autre que juridique » de l’entreprise et discutaient ouvertement de stratégies de croissance louches par le biais de canaux de communication internes.

Ce thème était cohérent dans 83 000 e-mails, ainsi que dans les messages iMessage et WhatsApp. Beaucoup d’entre eux révèlent comment Uber aurait mis en place un système pour contourner la loi dans plusieurs pays, tels que la France, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne, la République tchèque, la Turquie, l’Afrique du Sud et la Russie. Un dirigeant a même averti que puisque « nous ne sommes pas légaux dans de nombreux pays, nous devrions éviter de faire des déclarations antagonistes ».

Pour mettre les choses en contexte, les forces de l’ordre en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Hongrie, en Roumanie et en Inde ont tenté plusieurs descentes dans les bureaux d’Uber pour réprimer ce qui était considéré comme une activité illégale dans leur pays. En réponse, Uber a activé un soi-disant « kill switch » interne qui empêchait les autorités d’accéder à toutes ses données d’entreprise.

Un dirigeant a noté dans un e-mail que « nous sommes officiellement devenus des pirates ». Nairi Hourdajian, qui était à l’époque responsable des communications mondiales d’Uber, a clairement indiqué que ces tactiques et protocoles douteux étaient sanctionnés par le service juridique. lors d’une discussion interne.

Un porte-parole de Kalanick a déclaré au Guardian que le « kill switch » avait été conçu dans un but différent et « n’aurait jamais dû être utilisé ». L’entreprise a cessé d’utiliser l’outil en 2017 lorsque Dara Khosrowshahi a remplacé Kalanick en tant que PDG.

Fait intéressant, Uber semble reconnaître les actes répréhensibles qui se sont produits entre 2013 et 2017, mais l’entreprise veut également se débarrasser de cette image négative qui revient sans cesse dans les médias.

Dans un communiqué, Jill Hazelbaker, vice-présidente principale du marketing et des affaires publiques d’Uber, explique « nous n’avons pas et ne chercherons pas d’excuses pour un comportement passé qui n’est clairement pas conforme à nos valeurs actuelles. Au lieu de cela, nous demandons au public de nous juger par ce que nous ‘ avons fait au cours des cinq dernières années et ce que nous ferons dans les années à venir. »

Au crédit d’Uber, il a corrigé le cap au cours des dernières années sous Dara Khosrowshahi. Plus de 90% de ses employés sont des visages relativement nouveaux qui ont rejoint Khosrowshahi après que Khosrowshahi est devenu PDG, et l’entreprise a fait des efforts pour se conformer à la réglementation et améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers.

Pourtant, cette nouvelle fuite survient quelques mois seulement après qu’Uber a atteint la rentabilité et a montré des signes de croissance dans des zones qui étaient auparavant durement touchées par la pandémie. Il a fallu quatre ans de travail acharné pour en arriver là, il est donc facile de comprendre pourquoi Uber voudrait que nous oubliions tous ce qui est considéré comme « l’un des comptes les plus infâmes de l’histoire des entreprises américaines ».

Hazelbaker note que le PDG Dara Khosrowshahi a changé les valeurs et la culture d’entreprise de l’entreprise pour le mieux. « Nous sommes passés d’une ère de confrontation à une ère de collaboration, démontrant une volonté de venir à la table et de trouver un terrain d’entente avec d’anciens opposants, y compris les syndicats et les compagnies de taxis. Nous sommes désormais réglementés dans plus de 10 000 villes à travers le monde , travaillant à tous les niveaux de gouvernement pour améliorer la vie de ceux qui utilisent notre plateforme et les villes que nous desservons. »

Si vous vous demandez pourquoi MacGann a publié les fichiers Uber, il dit que la société « a vendu un mensonge aux gens ». Il admet être impliqué dans le graissage des roues de la machine de croissance d’Uber en parlant aux gouvernements et en disant aux gens que changer les règles apporterait d’énormes avantages aux conducteurs.

En tant que visage public d’Uber entre 2014 et 2016, MacGann a été chargé de vanter la grande opportunité économique de l’économie des concerts, mais il a depuis changé sa position sur la question. Il explique que « lorsque cela s’est avéré ne pas être le cas – nous avions en fait vendu des mensonges aux gens – comment pouvez-vous avoir la conscience tranquille si vous ne vous levez pas et ne reconnaissez pas votre contribution à la façon dont les gens sont traités aujourd’hui? »

Bien sûr, les choses se compliquent un peu quand on regarde au-delà des révélations. Après que McGann ait quitté Uber, il a discrètement entamé un différend juridique concernant son salaire pendant son mandat chez le géant du covoiturage. Après avoir gagné le procès, il a récemment reçu 585 000 € de prime exceptionnelle. Cela soulève la question de savoir si McGann ne s’est senti obligé de partager ces révélations qu’après avoir été indemnisé par Uber.

Entre-temps, The Guardian a approfondi les dossiers d’Uber et a trouvé des preuves que l’entreprise avait payé plusieurs universitaires de premier plan pour publier des recherches qui dépeignaient le modèle d’économie des concerts sous un jour positif. Par exemple, un universitaire français a reçu des honoraires de conseil de 100 000 € pour utiliser des données Uber triées sur le volet et publier un article montrant comment le covoiturage était un moyen de créer des emplois bien rémunérés et une option de transport bon marché et pratique pour les personnes vivant en banlieue.

Le rapport a également passé sous silence des détails pertinents tels que le fait que les conducteurs devaient déduire les coûts d’exploitation tels que le carburant, l’entretien de la voiture et l’assurance de leurs revenus bruts soi-disant impressionnants. Essentiellement, Uber a pu créer un récit selon lequel une entreprise de covoiturage avec d’énormes pertes pourrait apporter une innovation incroyable à l’économie des concerts.

Comme vous vous en doutez, Uber nie tout acte répréhensible. La société affirme que le document de recherche en question indiquait clairement que les chiffres du « paiement » ne tenaient pas compte des coûts des chauffeurs. Par ailleurs, il nie avoir caché la nature de sa relation avec les universitaires qui ont été parrainés et explique que les ensembles de données étaient à la disposition des universitaires souhaitant examiner les recherches connexes.

Crédit image : Viktor Avdeev, Catalogue de la pensée