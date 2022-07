Microsoft publie la mise à jour Windows 11 22000.795 avec plus de correctifs

C’est le patch mardi et Microsoft publie de nouvelles mises à niveau pour tous ses produits. La société pousse Windows 11 22000.795 avec quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs exécutant la version précédente de Windows 11. La mise à niveau de sécurité est en ligne pour tout le monde, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre système vers la nouvelle version. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la nouvelle mise à jour Windows 11 22000.795.

Microsoft lance la nouvelle mise à niveau avec un numéro de build 22000.795 (KB5015814). Comme il s’agit d’une mise à niveau incrémentielle mineure, elle ne nécessite que 277,8 Mo de données sur les systèmes basés sur x86 et 387,8 Mo pour les systèmes basés sur ARM64. La version est également disponible pour le chargement latéral manuel, vous pouvez passer à cette page pour télécharger le dernier correctif.

Passant aux fonctionnalités et aux modifications, la mise à jour de juillet est mise en ligne avec une lecture vidéo plus fiable dans le jeu et un nouveau nom pour l’application Your Phone, désormais appelée application Phone Link. Microsoft résout quelques problèmes avec le correctif de sécurité de ce mois-ci, la mise à jour apporte un correctif au problème d’effet sonore pendant le jeu, les appareils Bluetooth se reconnectent après le redémarrage, supprime un autre défi de mise à niveau de Windows 11, résout le problème de la page de configuration de la personnalisation de la numérotation de surface, et plus encore. Outre les correctifs susmentionnés, la mise à jour apporte également le correctif de sécurité de mise à jour.

Résout les problèmes de sécurité de votre système d’exploitation Windows.

Windows 11 22000.795 (KB5015818) Mise à jour – Améliorations

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5014668 (publiée le 23 juin 2022) et résout également les problèmes suivants :

Résout un problème qui redirige la sortie de la commande PowerShell afin que les journaux de transcription ne contiennent aucune sortie de la commande. Par conséquent, le mot de passe déchiffré est perdu.

Si votre ordinateur portable ou PC fonctionne sous Windows 11, vous recevrez cette mise à jour très bientôt. Il est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs, cette version est en cours d’exécution, vous pouvez simplement ouvrir l’application Paramètres, puis vous diriger vers la mise à jour Windows, cliquez sur Rechercher les mises à jour au cas où il ne vous montrerait pas de nouvelles mises à jour, une fois que vous voir la mise à jour, cliquez sur télécharger et installer. C’est ça.

