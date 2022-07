Nikon arrête le développement des appareils photo reflex numériques pour se concentrer sur le marché sans miroir, selon des initiés

Avis de l’éditeur : Nikon se prépare à se retirer du marché des reflex numériques à objectif unique (DSLR) pour se concentrer sur le développement de modèles sans miroir plus petits et plus légers. Bien que cela ne soit pas inattendu compte tenu de l’empiétement continu des appareils photo mobiles, il faut se demander où les photographes professionnels se tourneront ensuite.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Nikkei que Nikon perdait de plus en plus les ventes de smartphones dotés de puissants réseaux de caméras intégrés. Nikon espère battre la concurrence mobile avec des appareils photo sans miroir dotés de technologies numériques plus avancées.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des grondements de cette nature, et la révélation n’est pas non plus surprenante. Nikon n’a pas sorti de nouveau modèle de reflex numérique depuis l’arrivée du D6 début 2020 et a cessé de fabriquer des appareils photo numériques compacts quelques années plus tôt. Pendant tout ce temps, les caméras des smartphones se sont améliorées à chaque génération.

Notamment, Nikon fabriquera et distribuera toujours les modèles DSLR existants – ils ne développeront tout simplement pas de nouveaux modèles.

À la fin de l’année dernière, Canon a confirmé qu’il quittait également l’activité phare des reflex numériques.

L’abandon des reflex numériques haut de gamme pourrait avoir un impact profond sur les photographes professionnels qui comptent sur les produits phares pour la meilleure qualité d’image possible. Le marché grand public peut très bien être orienté vers les appareils photo sans miroir, mais avec Nikon et Canon sortis, qui va desservir ce segment petit mais important à l’avenir ?

Crédit image : Vinícius Vieira ft