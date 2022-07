La plateforme de paiement Adyen étend la fonctionnalité Tap to Pay d’Apple sur iPhone à davantage d’entreprises

En avril, Adyen a annoncé qu’il s’associerait à Apple pour proposer la fonctionnalité Tap to Pay de la société sur l’iPhone. La fonction, qui permet aux entreprises d’utiliser leurs iPhones pour accepter « de manière transparente et sécurisée » les paiements Apple Pay d’un simple toucher, est désormais disponible avec la plate-forme mondiale de technologie financière Adyen.

En s’associant à NewStore, les entreprises, dont Vince et Burton, peuvent accepter des paiements d’une simple pression sur l’iPhone d’un client. Un article de blog montre qu’Adyen s’associe également à New Black pour permettre cette fonctionnalité aux détaillants, notamment G-Star et Scotch & Soda. Enfin, il sera également mis directement à la disposition des détaillants et des plateformes comme Nike, Lightspeed Commerce et Fresha.

« Cette nouvelle capacité va changer la façon dont les consommateurs et les entreprises perçoivent les paiements mobiles. Tap to Pay sur iPhone est facile à utiliser et exploite les fonctionnalités de sécurité intégrées de l’iPhone pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données commerciales et clients », déclare Kamran Zaki, COO chez Adyen. « Nous sommes fiers d’être officiellement en ligne, permettant aux entreprises d’offrir aux clients plus de choix et de flexibilité. »

Tap to Pay sur iPhone permettra aux clients d’Adyen d’utiliser une solution de paiement de manière simple et sécurisée. Les utilisateurs ont besoin d’un iPhone XS ou d’une version ultérieure pour commencer à accepter le paiement sans contact à l’aide de leur iPhone.

Adyen est un autre partenaire majeur pour prendre en charge la fonctionnalité Tap to Pay. Quand Apple a dévoilé cette fonctionnalité, Shopify a été son premier partenaire annoncé.

Tap to Pay sur iPhone sera disponible pour les plates-formes de paiement et les développeurs d’applications à intégrer dans leurs applications iOS et à proposer comme option de paiement à leurs clients professionnels. Stripe sera la première plateforme de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone à ses clients professionnels, y compris l’application Shopify Point of Sale ce printemps. D’autres plates-formes et applications de paiement suivront plus tard cette année.

Adyen a également créé une page spéciale pour aider les partenaires à adopter ce futur dans un avenir proche – vous pouvez en savoir plus ici.

Comment pensez-vous de ce partenariat avec l’impact Tap to Pay ? L’utilisez-vous déjà ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :