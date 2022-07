La NASA partage des images en couleur des cinq premières cibles du télescope spatial James Webb

Très attendu : la NASA a publié les premières images tant attendues du télescope spatial James Webb. Le 12 juillet était la date de dépôt prévue pour le premier lot d’images et de données Webb depuis un certain temps déjà. À la 11e heure, cependant, la NASA a décidé que le président Biden devrait aider à dévoiler la toute première image, et cela n’a certainement pas déçu.

Le premier champ profond de Webb a été capturé à l’aide de la caméra proche infrarouge (NIRCam) de l’oscilloscope, et est un composite composé d’images capturées à différentes longueurs d’onde sur 12,5 heures.

La première image révèle l’amas de galaxies SMACS 0723 tel qu’il est apparu il y a 4,6 milliards d’années et montre les effets de la lentille gravitationnelle sur les galaxies lointaines derrière lui.

Essayer d’apprécier l’immensité de l’espace peut vraiment faire fondre l’esprit. Selon des estimations récentes, notre galaxie de la Voie lactée aurait un diamètre d’environ 100 000 années-lumière (une seule année-lumière équivaut à 5,8 billions de milles) et contiendrait de 100 à 400 milliards d’étoiles. Des milliers de galaxies apparaissent dans la première image Webb, et la NASA a déclaré que cette tranche de l’univers couvre une portion de ciel qui a à peu près la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu’un au sol.

À cette échelle, il est facile de se sentir insignifiant sur ce point bleu pâle que nous appelons la Terre. Avec un peu de chance, Webb nous aidera à mieux comprendre notre place unique dans l’univers et peut-être à répondre à des questions que nous n’avons même pas encore posées.

La deuxième « image » de Webb est un spectre de transmission créé à partir d’une seule observation à l’aide de l’imageur proche infrarouge et du spectrographe sans fente (NIRISS) de Webb. Il révèle les caractéristiques atmosphériques d’une exoplanète géante gazeuse connue sous le nom de WASP-96 b.

Une analyse plus approfondie des données sera nécessaire, mais les conclusions préliminaires indiquent la présence de vapeur d’eau et de nuages ​​qui suppriment les caractéristiques de vapeur. La NASA a déclaré que la hauteur des pics et d’autres caractéristiques ont été utilisées pour calculer une température atmosphérique d’environ 1 350 degrés Fahrenheit.

WASP-96 b est situé à environ 1 150 années-lumière dans une constellation connue sous le nom de Phoenix. La planète fait le tour de son étoile environ tous les 3,5 jours terrestres et a été découverte pour la première fois en 2014.

Cette observation de la nébuleuse de l’anneau sud la montre presque de face. La comparaison met en évidence la nébuleuse dans le proche infrarouge (en haut, de l’instrument NIRCam) et dans l’infrarouge moyen (en bas, de l’instrument MIRI).

Représenté est une étoile naine blanche qui est similaire au Soleil après avoir perdu ses couches externes et ne brûle plus de carburant par fusion nucléaire. Il est situé en bas à gauche de l’étoile centrale brillante et est plus facile à voir dans l’image infrarouge moyen.

Vous avez peut-être remarqué que la résolution de l’image proche infrarouge est beaucoup plus élevée que celle de la photo infrarouge moyen. Ceci, a déclaré la NASA, est dû à la physique. En bref, NIRCam fournit des images à plus haute résolution car les longueurs d’onde de la lumière qu’il capture sont plus courtes tandis que les longueurs d’onde MIRI sont plus longues. Plus la longueur d’onde est longue, plus l’image est grossière.

Cette mosaïque du Quintette de Stephan a été assemblée à l’aide de près de 1 000 images distinctes et est la plus grande image de Webb à ce jour. Il représente un groupe de cinq galaxies connues collectivement sous le nom de Hickson Compact Group 92, et a été capturé à l’aide des instruments NIRCam et MIRI de Webb.

Le nom est un peu trompeur étant donné que seules quatre des cinq galaxies sont relativement proches les unes des autres. La valeur aberrante, NGC 7320 (la galaxie la plus à gauche de l’image), se trouve à environ 40 millions d’années-lumière de la Terre tandis que les autres (NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B et NGC 7319) sont plus proches de 290 millions d’années-lumière.

Webb a même pu résoudre des étoiles individuelles et le noyau brillant de NGC 7320. L’image pleine résolution de cet amas de la NASA mesure 12 654 x 12 132 pixels et pèse environ 182 Mo, et vaut bien un téléchargement à explorer à l’échelle 1: 1.

Le dernier mais non le moindre est cette superbe image de la nébuleuse Carina, une pépinière cosmique qui a été capturée par le NIRCam de Webb. Cette même section avait déjà été imagée par Hubble mais manquait du niveau de détail dont Webb est capable. C’est comme passer de la résolution SD sur un téléviseur à tube à 8K sur le dernier OLED.

La constellation Carina est à environ 7 600 années-lumière et a été cataloguée pour la première fois par James Dunlop en 1826. Elle est visible depuis l’hémisphère sud, avec cette section spécifique située dans le coin nord-ouest de la nébuleuse Carina.