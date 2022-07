Peloton change de production et fait appel aux fournisseurs d’Apple

Peloton a apporté des changements récents, dont l’un comprend l’arrêt de la production de son équipement d’entraînement dans ses propres installations. Depuis lors, la société s’appuie désormais sur d’autres sociétés pour la fabrication, certaines étant des fournisseurs notables d’Apple.

Peloton prospérait au plus fort de la pandémie, les utilisateurs passant plus de temps à la maison. Les clients ont afflué vers Peloton, se précipitant pour commander leur propre équipement d’entraînement à domicile. Cependant, la société a depuis connu une chute alors que les gymnases et une grande partie du monde ont commencé à rouvrir.

Selon Bloomberg, Peloton continue de travailler avec Quanta Computer, un important fournisseur Apple pour fabriquer des écrans tactiles pour ses vélos et tapis roulants. La société travaillerait également avec un autre fournisseur Apple, Pegatron, pour construire son rameur qui sortira cette année.

Désormais, l’entreprise cessera d’exploiter ses installations Tonic et déplacera toute sa fabrication de vélos et de tapis roulants à Rexon. Nous revenons à rien d’autre qu’à la fabrication en partenariat. Cela nous permet d’accélérer et de ralentir en fonction de la capacité et de la demande. Andrew Rendich, directeur de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré dans une interview avec Bloomberg News

Peloton suit l’exemple d’Apple en externalisant la production de ses produits. Bloomberg déclare que l’externalisation est une pratique courante parmi de nombreuses grandes entreprises d’électronique grand public. Apple, similaire à Peloton, conçoit ses produits puis travaille avec un fournisseur, Foxconn, pour fabriquer ses appareils.

Auparavant, la société prévoyait d’ouvrir sa propre usine de production interne à Troy Township, Ohio, mais a rapidement modifié ses dispositions. Depuis que Peloton a hâte qu’une entreprise comme Apple ou Amazon le rachète.

L’une des meilleures simplifications que nous puissions faire est d’aller vers la fabrication en partenariat et de se retirer de l’activité de fabrication en propre, a déclaré Rendich. Cela nous permet de le faire encore mieux que par le passé.

