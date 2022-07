Tencent dit aux jeunes joueurs chinois que la limite de temps de 3 heures par semaine ne sera pas assouplie cet été

En contexte : Pour la plupart des enfants, les vacances d’été sont une période de plaisir et de jeux. Mais les moins de 18 ans chinois n’apprécieront pas beaucoup ce dernier, du moins en ce qui concerne la variété en ligne. Tencent a dit aux jeunes du pays de ne pas s’attendre à un assouplissement des délais de jeu en ligne stricts pendant les vacances de sept semaines, malgré les rumeurs du contraire.

C’était en août de l’année dernière lorsque la Chine a resserré ses restrictions déjà sévères sur les jeux en ligne pour les moins de 18 ans. Auparavant, les mineurs pouvaient accéder aux jeux en ligne pendant une heure et demie en semaine et trois heures les jours fériés et les week-ends. Celle-ci a été réduite à une heure seulement, entre 20 h et 21 h, heure locale, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les restrictions seraient assouplies pendant l’été, les enfants étant autorisés à jouer à des titres en ligne pendant une heure tous les jours de la semaine. Tencent Games a anéanti ces espoirs avec un message qui disait : « Avez-vous entendu dire que les joueurs peuvent jouer tous les jours pendant les vacances d’été ? Il pourrait y avoir un petit malentendu. »

« Il vaut mieux respirer de l’air frais au lieu de devenir accro aux jeux », a ajouté la société (via SCMP).

Tencent a également averti les moins de 18 ans de ne pas acheter ou louer de comptes de jeu pour contourner les restrictions. Il a ajouté qu’une nouvelle version de son système de reconnaissance faciale, introduit l’année dernière pour empêcher les mineurs d’utiliser les comptes de parents plus âgés, était en cours de mise en œuvre.

Sans surprise, il y a beaucoup de voix dissidentes ; un utilisateur l’a même comparée à l’ancienne politique chinoise de l’enfant unique.

La Chine a longtemps eu une mauvaise opinion des jeux vidéo, les qualifiant de « drogues électroniques » l’année dernière. Il a également une politique stricte en matière d’octroi de licences de jeux – avril a vu la fin d’un gel des approbations remontant à juillet 2021.