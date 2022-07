Nouveau codec Bluetooth finalisé avant AirPods Pro 2, permettant ces modifications de l’audio sans fil

La prochaine génération d’appareils Bluetooth arrive alors que le groupe responsable de la technologie a annoncé aujourd’hui que la spécification audio LE était maintenant terminée, ce qui indique qu’elle pourrait désormais être disponible dans les écouteurs et écouteurs actuels et nouveaux, tels que les AirPods Pro 2.

Tel que rapporté par Le bord, Bluetooth LE Audio a été annoncé il y a quelques années. Maintenant, après quelques retards dus à la pandémie, le PDG de Bluetooth SIG a déclaré que le nouveau codec avait été finalisé, ce qui indique qu’il peut être utilisé par les fabricants.

« Aujourd’hui est un jour de fierté pour la communauté des membres de Bluetooth SIG », a déclaré Mark Powell, PDG de Bluetooth SIG. « Nos membres ont surmonté les nombreux défis qui leur ont été posés ces dernières années pour mener à bien le plus grand projet de développement de spécifications de l’histoire du Bluetooth SIG. LE Audio repousse les limites de ce qui est possible pour le marché de l’audio sans fil.

Le codec de communication à faible complexité – LC3 en abrégé – pourra transmettre à des débits binaires beaucoup plus faibles sans perdre la qualité audio que nous voyons actuellement avec la norme Bluetooth.

Comme rapporté précédemment par Netcost-security.fr, le codec LC3 est déjà testé par Apple sur les AirPods Max. Un développeur a pu activer ce codec avec le dernier firmware bêta des AirPods en disant qu’il améliore la qualité audio des appels. Pour l’instant, il n’est pas clair si Apple rendra également les améliorations disponibles tout en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos ou si cela nécessitera du matériel de nouvelle génération puisque le véritable potentiel de cette technologie nécessite Bluetooth 5.2.

Voici comment le nouveau codec Bluetooth affectera les AirPods Pro 2

Alors que le codec LC3 améliorera les appels audio, l’efficacité et la stabilité des appareils Bluetooth, les exigences pour tirer pleinement parti de cette norme nécessiteront Bluetooth 5.2, qu’aucun AirPod n’a.

Netcost-security.fr Des sources confirment que la prochaine génération d’AirPods Pro – nom de code B698 – comportera la prochaine version de la puce H1, le propre processeur audio d’Apple, qui pourrait être capable de gérer cette technologie.

Par ailleurs, Netcost-security.fr déjà trouvé des références sur iOS 16 selon lesquelles il prendra en charge le codec LC3 et la prise en charge de l’audio à faible consommation d’énergie. Bien que nous ne puissions pas confirmer la prise en charge de l’audio sans perte via Bluetooth, comme l’a rapporté l’analyste Ming-Chi Kuo au début de cette année, nous pouvons dire que l’expérience audio sur les AirPods Pro 2 s’améliorera beaucoup.

Avec le support Bluetooth 5.2 et LC3, Apple pourra se débarrasser de la désynchronisation des AirPod lorsqu’ils sont sur les oreilles de l’utilisateur, et améliorer la durée de vie de la batterie grâce à la norme basse consommation, tout en se concentrant sur l’efficacité et la stabilité.

Par exemple, avec Auracast, vous pouvez écouter des chansons, regarder des films, etc., avec plusieurs écouteurs sans fil connectés en même temps. Actuellement, vous ne pouvez connecter que jusqu’à deux AirPod à partir de la même source.

Bien que nous devions attendre qu’Apple annonce le nouveau matériel AirPods, vous pourrez toujours profiter d’un excellent combo tout en utilisant Apple Music avec AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.

