La bataille des brevets Apple Ericsson s’intensifie avec une première juridique pour la société Cupertino

La bataille des brevets d’Apple Ericsson a atteint un nouveau niveau hier, lorsque la première interdiction de vente d’iPhone est entrée en vigueur en Colombie. Apple semble maintenant déterminé à obtenir une injonction contre l’importation et la vente de produits Ericsson.

Les détails du déménagement sont une première juridique pour l’entreprise, rendue possible par son acquisition d’un milliard de dollars de l’activité modem d’Intel en 2019….

Ericsson accuse Apple d’avoir enfreint ses brevets concernant les puces 5G utilisées dans les iPhone actuels. En effet, Apple avait l’habitude de payer des redevances pour l’utilisation de la technologie brevetée, mais n’a ensuite pas renouvelé les licences lorsqu’elles ont expiré. On pense qu’Apple espérait négocier un meilleur accord pour les licences 5G, après avoir conclu un accord sur la technologie brevetée 2G, 3G et 4G.

Les choses se sont enflammées lorsqu’Apple a poursuivi Ericsson en décembre de l’année dernière, affirmant que la société suédoise avait violé les conditions FRAND. C’est le droit international qui impose des normes essentielles en matière de brevets (SEP : technologie sans laquelle il est impossible de fabriquer un smartphone) à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. En d’autres termes, Apple a affirmé qu’Ericsson facturait trop cher les frais de licence de brevet.

Ericsson a à son tour accusé Apple de gaspiller des ressources judiciaires en forçant des litiges inutiles sur deux fronts. Apple a riposté en déposant une plainte pour contrefaçon de brevet sans rapport avec Ericsson.

Apple exerçait des pressions sur Ericsson en retenant les paiements, et Ericsson retournait la faveur en cherchant à interdire l’importation et la vente d’iPhones dans plusieurs pays. Nous avons signalé hier que la société suédoise avait obtenu sa première interdiction de ce type en Colombie.

Apple a déjà déposé plusieurs contre-actions en contrefaçon de brevet contre Ericsson, mais n’a jamais déposé de plainte en contrefaçon de brevet pour un Brevet essentiel aux normes (SEP)probablement parce que ses travaux de R&D n’auraient pas tendance à les générer.

Mais son achat en 2019 de l’activité modem d’Intel a donné à Apple la propriété d’un certain nombre de SEP, et Brevets Foss rapporte que la société dépose pour la première fois une action en contrefaçon de brevet pour un SEP.

Il y a de plus en plus de premières dans le litige sur le brevet Ericsson contre Apple 5G. Le tout premier jugement colombien sur les brevets essentiels à la norme (SEP) (Ericsson applique maintenant une injonction 5G, qu’Apple a désespérément cherché à empêcher) ; la toute première « requête d’urgence » pour une ordonnance de dommages-intérêts contre les poursuites [explained yesterday] et maintenant le tout premier procès SEP intenté par Apple – qui a été le destinataire des affirmations SEP pendant plus d’une décennie, mais qui ne fait que riposter avec un SEP pour la première fois de son histoire.