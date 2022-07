Nvidia RTX 3090 Ti Founders Edition maintenant 400 $ sous le PDSF alors qu’il tombe à 1 599 $

Pourquoi c’est important : Si jamais il y avait un signe que les prix des cartes graphiques reviennent à la normale, le voici : le produit phare de la gamme Ampere de Nvidia, le RTX 3090 Ti, est disponible pour 1 599 $, soit 400 $ de moins que son PDSF de 1 999 $.

La carte grand public Ampère haut de gamme est actuellement disponible pour 400 $ de réduction sur le PDSF chez Best Buy. Il s’agit d’un modèle officiel Founders Edition de la carte basée sur le GPU AD102, le même qui coûte 1 999 $ sur le site officiel de Nvidia.

Étant donné que Nvidia vend toujours la carte à son prix d’origine, l’accord de Best Buy ne pourrait être que temporaire. Mais c’est un autre exemple de l’amélioration des prix des cartes graphiques. Cela pourrait également être une indication supplémentaire que Nvidia essaie de vider le stock avant l’arrivée de ses cartes RTX 4000 (Ada Lovelace) de nouvelle génération. Selon certaines rumeurs, la société abandonnerait déjà le modèle RTX 3080 12 Go pour déplacer le stock excédentaire de cartes RTX 3080 10 Go; les deux articles ont atteint la parité des prix, ce qui a incité davantage de personnes à opter pour la variante 12 Go plutôt que pour la carte 10 Go.

Nvidia et ses partenaires pourraient répéter ce plan avec le RTX 3090 Ti. Nous avons noté dans notre examen que la carte offre un petit plus par rapport au RTX 3090 standard pour cette prime de 500 $, il pourrait donc y avoir beaucoup de stock invendu. Baisser le prix au même prix ou, dans certains cas, à un prix inférieur à celui de la version non Ti aidera sans aucun doute à déplacer davantage de cartes RTX 3090 Ti.

Cartes tierces RTX 3090 qui coûtent plus cher que la RTX 3090 Ti Founders Edition

Ce ne sont pas seulement les efforts pour liquider les stocks qui font baisser les prix. L’hiver crypto tue la rentabilité minière, entraînant une baisse de la demande globale. Il y a aussi la nouvelle série RTX 4000, bien qu’elle puisse arriver plus tard que prévu, et les craintes économiques qui font réfléchir les gens à deux fois avant de se lancer dans de gros achats.

h/t : VideoCardz