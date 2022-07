Les iPad OLED seront plus fins et plus légers ainsi que de meilleure qualité

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique que les iPad OLED, qui devraient être lancés en 2024, offriront plus qu’une simple amélioration de la qualité d’affichage.

Apple emploierait pour la première fois un processus de fabrication OLED avancé, qui permet à l’écran d’être à la fois plus fin et plus léger…

Arrière plan

Si vous avez besoin d’un rappel du parcours d’affichage de quatre générations d’Apple – avec OLED comme troisième étape – vous pouvez le trouver ici.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a suggéré l’année dernière que le premier iPad OLED serait lancé en 2022, mais a ensuite déclaré que ce plan avait été abandonné.

Apple a trois fournisseurs d’écrans, et tous trois travailleraient sur une nouvelle génération de technologie de panneau OLED probablement destinée à Apple.

On a dit que la conception du panneau de Samsung doublait la luminosité et augmentait la longévité. Il a été signalé que LG se préparait à recevoir des commandes d’écrans OLED pour iPad, se préparant à doubler la production d’une usine dédiée à la fabrication d’écrans avancés dans la bonne gamme de tailles pour les iPad. Enfin, on a récemment dit que BOE rejoindrait la fête du panneau OLED pour iPad – bien que la société ne soit pas exactement dans les bons livres d’Apple à l’heure actuelle.

Apple prototype des iPads OLED

Nous avons appris récemment que Samsung travaillait sur une nouvelle ligne de production OLED avancée spécifiquement pour Apple, et Nouvelles ET a maintenant plus de détails.

Apple présentera également pour la première fois le processus de gravure sèche de l’écran OLED de l’iPad. La gravure sèche de l’affichage est un processus d’élimination des pièces inutiles à l’aide de la technologie chimique lors de la fabrication de motifs de circuits à transistors à couches minces (TFT). L’écran peut être gravé pour rendre l’écran plus fin et plus léger […] Parallèlement à cela, Apple développe des revêtements spéciaux pour augmenter la durabilité du panneau mince à partir du processus de gravure. Samsung et LG Display devraient fournir les panneaux OLED.

Apple serait au stade du prototypage.

Apple produit des prototypes finaux d’iPad OLED avec d’importants partenaires d’affichage nationaux. Comme c’est la première fois qu’OLED sera utilisé dans une tablette PC, Apple crée plusieurs prototypes et répète le processus de test plusieurs fois.

Pourquoi est-ce un processus plus avancé ?

La gravure est le processus d’élimination des matériaux indésirables d’un module d’affichage, afin de réduire le poids. La production OLED conventionnelle utilise un processus de gravure humide, tandis que l’approche la plus avancée est la gravure sèche. Voici comment Samsung Display explique la différence lors de la présentation du processus de gravure sèche à des clients comme Apple :

La gravure humide utilise une solution pour induire une réaction chimique afin de créer un motif, tandis que la gravure sèche élimine des pièces spécifiques en utilisant des gaz réactifs et des ions. La gravure humide, comparée à son homologue sèche, est moins chère, plus rapide et plus simple. Cependant, elle est moins précise que la méthode sèche et elle comporte un risque de contamination dû à l’utilisation de substances chimiques dans le processus. La gravure sèche est plus adaptée pour créer un microcircuit grâce à sa capacité à cibler facilement des pièces spécifiques pour la gravure. Cependant, il est coûteux, complexe et lent à traiter. La gravure sèche est souvent appelée gravure plasma. Dans ce processus, un gaz de gravure est injecté dans la chambre à vide où le substrat est placé, puis de l’énergie électrique est fournie dans la chambre pour créer un plasma. Ensuite, les ions qui acquièrent des niveaux élevés d’énergie cinétique à partir du gaz ionisé sont accélérés par les électrodes sur le substrat de sorte que la liaison atomique dans le matériau du circuit est rompue, ce qui permet la gravure. La gravure sèche est la méthode préférée utilisée pour la majorité des modèles de microcircuits requis pour les écrans haute résolution aujourd’hui.

