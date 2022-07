Kuo : Modèle plus abordable du casque de réalité mixte d'Apple à venir en 2025.

L’annonce du casque de réalité mixte d’Apple semble se rapprocher alors que plusieurs sources pointent vers un lancement officiel en 2023. Cependant, alors que le premier modèle devrait coûter jusqu’à 3 000 $, l’analyste Ming-Chi Kuo a maintenant déclaré dans un nouveau rapport selon lequel Apple travaille déjà sur une version plus abordable de son casque pour 2025.

Comme l’a rapporté Kuo sur son blog personnel, Apple a déjà discuté avec ses fournisseurs alors que l’entreprise travaille sur la deuxième génération de son casque AR/VR. Il convient de noter qu’à ce stade, le casque de première génération est probablement prêt pour la fabrication de masse étant donné que le produit a été présenté au conseil d’administration d’Apple.

Cependant, selon Kuo, la deuxième génération de casque AR/VR d’Apple devrait être disponible en deux modèles différents. Le premier sera une mise à niveau du casque de première génération avec un meilleur matériel et l’autre sera un modèle plus abordable.

En raison de sa complexité et de son matériel haut de gamme, les analystes estiment que le prix du nouveau casque d’Apple sera trop élevé. Il n’est pas surprenant qu’Apple apporte éventuellement la nouvelle expérience AR/VR à plus de personnes avec un modèle moins cher, car la société a fait de même avec les modèles d’entrée de gamme de l’iPhone et de l’iPad.

Cependant, on ne sait pas quelles seront les différences entre les deux modèles de casque de réalité mixte de deuxième génération d’Apple. Peut-être que le modèle le moins cher aura une conception simplifiée ou un matériel encore moins puissant.

Le casque de réalité mixte de première génération d’Apple

Des rapports précédents sur le casque de réalité mixte de première génération d’Apple suggèrent qu’il comportera une « configuration innovante à trois écrans » avec deux panneaux Micro-OLED et un autre panneau AMOLED. Ces écrans haute résolution devraient offrir une expérience super immersive par rapport aux appareils concurrents.

L’appareil disposera également de capteurs avancés, tels que plusieurs caméras et scanners LiDAR pour détecter l’environnement et même les gestes de la main des utilisateurs. En plus de la détection des gestes de la main, Ming-Chi Kuo pense que le casque comportera également un suivi avancé des yeux, la reconnaissance de l’iris, le contrôle vocal, la détection de la peau et la détection des expressions faciales.

En ce qui concerne le design, certains croquis divulgués ont révélé que le casque AR/VR d’Apple aura des éléments de design inspirés des AirPods et de l’Apple Watch.

Le casque de réalité mixte d’Apple devrait bientôt entrer dans la phase de test de validation technique. Si tout se passe comme prévu, le produit pourrait être annoncé dès janvier 2023 avec un lancement officiel prévu au premier semestre. Bien que certaines rumeurs disent qu’Apple pourrait annoncer le casque plus tard cette année, Kuo dit que la société ne le fera pas afin de ne pas donner aux concurrents le temps de copier les fonctionnalités du produit.

L’analyste s’attend à ce qu’Apple expédie 10 millions d’unités de son casque AR/VR d’ici 2026.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :