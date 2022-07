Microsoft Edge pourrait intégrer un éditeur d’images

Ceux de Redmond restent déterminés à faire de Microsoft Edge plus qu’un simple navigateur. Après l’inclusion de fonctionnalités telles que les collections, les coupons ou l’intégration de Microsoft Rewards, ils testent désormais la possibilité d’éditer des images avant de les enregistrer.

Comme publié par Leo Varela sur Reddit, la dernière version de la chaîne Microsoft Edge Canary comprend un nouvel éditeur d’images. Tout ce que nous avons à faire est de faire un clic droit sur l’image et de cliquer sur « Modifier ». Ensuite, nous pouvons l’enregistrer avec les modifications apportées.

Un éditeur d’images, la nouveauté des tests Microsoft Edge Canary

Comme nous pouvons le voir sur les images, l’éditeur est assez similaire à l’éditeur inclus dans l’application Photos Windows 10 et Windows 11. Non seulement nous pouvons recadrer l’image, mais nous pouvons également modifier la luminosité, le contraste, les lumières et les ombres, et même , appliquer des filtres prédéfinis.

De cette façon, nous aurons la possibilité d’apporter des modifications aux images avant de les enregistrer ou de ne capturer que les fragments qui nous intéressent, au lieu d’enregistrer une copie originale puis d’apporter des modifications au fichier. Par conséquent, le processus d’édition d’une photo prise sur Internet est grandement simplifié.

Pour le moment, la fonctionnalité est dans la branche canari dans le cadre d’un déploiement contrôlé, on ne sait donc pas quand elle pourrait arriver à la version stable de Microsoft Edge. De plus, dans la version 105 du navigateur, ils testent l’intégration de la calculatrice, du convertisseur d’unités et du test de vitesse.

Donc, si vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver sur le navigateur, c’est le bon moment pour télécharger et essayer la version canari de Microsoft Edge. N’oubliez pas que vous pouvez garder les deux versions installées et basculer entre elles en fonction de votre utilisation et de la stabilité du logiciel.