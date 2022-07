Comment changer l’économiseur d’écran sur Roku TV

Utilisez-vous Roku TV ? Si oui, voici un guide utile et intéressant pour vous. Ici, vous apprendrez comment changer l’économiseur d’écran sur Roku Smart TV.

L’économiseur d’écran (écran de veille) est utilisé depuis longtemps et nous savons tous comment cela fonctionne. Vous devez avoir utilisé l’économiseur d’écran sur votre PC ou d’autres appareils. Et de même, nous pouvons définir des économiseurs d’écran sur Roku TV.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir appliquer un économiseur d’écran sur votre téléviseur. Un exemple est lorsque vous diffusez ou enregistrez une vidéo, et que la lecture d’un économiseur d’écran ou quelque chose à la télévision (qui est conservé en arrière-plan) donne toujours un arrière-plan agréable et attrayant. De plus, l’utilisation de l’économiseur d’écran sur le téléviseur donne l’impression de déplacer des fonds d’écran ou des affiches. Ainsi, même lorsque vous ne regardez pas la télévision, les économiseurs d’écran le rendent utile.

Ainsi, quelle que soit la raison dans votre cas, vous pouvez suivre ce guide détaillé pour modifier l’économiseur d’écran sur Roku TV.

Comment configurer l’économiseur d’écran sur Roku TV

Les téléviseurs Roku sont livrés avec de superbes écrans de veille préinstallés parmi lesquels choisir. Mais il existe d’autres économiseurs d’écran disponibles que vous pouvez installer gratuitement et payants. Et avoir plusieurs options d’économiseur d’écran est bon pour la personnalisation. Deux des économiseurs d’écran populaires de Roku TV sont l’économiseur d’écran Free Aquatic Life 4K et City Stroll: Movie Magic.

Commençons maintenant le guide

Étape 1: Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande Roku TV et sélectionnez Réglages parmi les options.

Étape 2: Faites défiler vers le bas et sélectionnez Thème pour apporter des options de thèmes.

Étape 3: Ici, dans Thèmes, vous trouverez les Économiseurs d’écran option, cliquez dessus.

Étape 4: Maintenant, parcourez et choisissez l’économiseur d’écran que vous aimez en appuyant sur le D’ACCORD bouton.

Étape 5 : Cela ouvrira la description de l’économiseur d’écran, cliquez sur Définir comme économiseur d’écran.

Étape 6 : Si l’économiseur d’écran n’est pas installé, sélectionnez Obtenir un économiseur d’écran.

Comment définir l’heure de l’économiseur d’écran sur Roku

Maintenant que vous savez comment configurer l’économiseur d’écran sur Roku, vous pouvez également définir l’heure d’affichage de l’économiseur d’écran pendant une heure spécifique ou même le définir comme toujours jusqu’à ce que vous éteigniez le téléviseur manuellement. Voici comment cela fonctionne :

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande et accédez à Paramètres > Thèmes.

Maintenant, à partir des options, sélectionnez Temps d’attente de l’économiseur d’écran .



. Choisissez l’heure souhaitée et cliquez sur OK. Vous pouvez également désactiver l’économiseur d’écran à partir d’ici.

Vous devrez également modifier un paramètre supplémentaire si vous souhaitez toujours afficher l’économiseur d’écran.

Ouvrez Paramètres à partir des options qui viennent après avoir appuyé sur le bouton Accueil.

Allez maintenant à Alimentation > Économie d’énergie automatique mode.

mode. Désactivez l’économie d’énergie automatique.

N’oubliez pas que cela consommera plus d’énergie et qu’il s’éteindra lorsque vous éteindrez le téléviseur.

Astuce pour l’économiseur d’écran Roku

Vous pouvez également utiliser Photo Streams pour personnaliser l’écran du téléviseur. Ce qu’il fait, c’est qu’il lit les photos sélectionnées comme un diaporama. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger des photos sur votre compte Roku et de sélectionner Flux de photos dans les paramètres de l’économiseur d’écran. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez présenter un album à votre famille pour vous rappeler les meilleurs moments. Vous pouvez également télécharger divers fonds d’écran sympas à utiliser comme économiseurs d’écran sur Roku TV.

Si vous avez Roku TV et que vous utilisez des économiseurs d’écran, indiquez-nous votre économiseur d’écran préféré que vous utilisez quotidiennement. Ou continuez-vous à changer l’économiseur d’écran à un certain intervalle de temps ?