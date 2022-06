Hyundai partage un premier aperçu de la très attendue berline électrique Ioniq 6

Tourné vers l’avenir: Hyundai augmente lentement sa part de marché des véhicules électriques aux États-Unis et en Europe, et il a de grandes ambitions de capturer 7% du marché mondial des véhicules électriques d’ici 2030. Alors qu’une révélation complète est prévue pour le mois prochain, le constructeur automobile sud-coréen est tease déjà tout le monde avec un premier aperçu de la berline tout électrique Ioniq 6 tant attendue.

Il n’y a pas si longtemps, Hyundai était en pourparlers avec Apple pour construire une voiture électrique. Le constructeur automobile sud-coréen semblait intéressé à prêter son expertise au géant de Cupertino, dont on disait depuis longtemps qu’il travaillait sur une voiture autonome. Cependant, ces discussions se sont rapidement effondrées car les dirigeants d’Apple s’inquiétaient des fuites d’informations. De même, les dirigeants de Hyundai sont restés divisés sur la question de savoir s’ils considéraient Apple comme un candidat idéal pour un partenariat potentiel.

Plus tôt cette année, Hyundai a arrêté la recherche et le développement sur les moteurs à combustion, s’ajoutant à une liste croissante d’entreprises engagées à passer au tout électrique dans les années à venir. Lors de son forum CEO Investor Day 2022, le groupe Hyundai Motor a présenté son audacieuse feuille de route d’électrification jusqu’en 2030 qui comprend pas moins de 17 nouveaux véhicules électriques à batterie.

Aujourd’hui, Hyundai a offert le premier aperçu de sa prochaine berline entièrement électrique, la Ioniq 6. Elle ressemble beaucoup au concept Prophecy EV qu’elle a présenté en 2020, et comme l’a noté Top Gear, elle semble s’inspirer du classique, rationalisé modèles des années 1920 et 1930, comme le Stout Scarab ou le Tatra 87.

Les détails sont rares maintenant, car Hyundai veut faire une révélation complète le 14 juillet. Pourtant, la société a tease un coefficient de traînée ultra-faible de seulement 0,21, qui est parmi les plus bas que vous pouvez obtenir avec la plupart des voitures sur le marché aujourd’hui. C’est grâce à la conception profilée avec un nez bas et des volets d’air actifs, entre autres.

L’Ioniq 6 partage la même plate-forme E-GMP que le crossover Ioniq 5, qui est évalué jusqu’à 315 miles sur une seule charge, et comme l’Ioniq 5 est une voiture plus petite et à faible traînée, elle sera non seulement moins chère mais pourrait également offrir plus de portée.

L’intérieur en forme de cocon présente des matériaux durables et quelques écrans tactiles lui confèrent un aspect futuriste. Cependant, le chef du design de Hyundai, Sangyup Lee, a déclaré à Ars Technica que la société avait opté pour des boutons physiques pour des choses comme les commandes audio et climatiques.

« L’écran tactile est super quand cette voiture est [in] condition stationnaire, mais lorsque vous vous déplacez, les écrans tactiles peuvent être dangereux. Nous pensons donc toujours au bon équilibre, à l’expérience utilisateur, aux boutons et à la combinaison avec l’activation vocale ensemble. À l’avenir, évidemment, l’activation vocale jouera le rôle principal par rapport à l’écran tactile, mais cela est encore en transition. Pour nous, tout ce qui concerne la sécurité, nous utilisons du matériel. Tout ce qui n’est pas lié à la sécurité utilisera une interface tactile. »

La production de l’Ioniq 6 devrait démarrer le mois prochain en Corée du Sud. Entre-temps, Hyundai dépense également 10 milliards de dollars pour accélérer l’électrification et le développement de véhicules autonomes aux États-Unis, dont 5,5 milliards de dollars iront à la construction d’une usine de fabrication de batteries en Géorgie.