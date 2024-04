Fortnite désactive temporairement le mode écran partagé pour cette raison

Epic Games est une fois de plus sous le feu des projecteurs des joueurs de Fortnite car la compagnie a décidé de désactiver l’une des fonctionnalités les plus populaires du jeu : le mode écran partagé sur les consoles PlayStation et Xbox. La raison ? Ils sont en train de corriger un problème de matchmaking lié au mode split screen.

Le mardi 9 avril 2024, Epic Games a publié le patch 29.20 de Fortnite. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les mises à jour de contenu, parfois au lieu de résoudre des problèmes, ils en créent de nouveaux imprévus, comme c’est le cas ici. Vers 18h CEST, Epic a averti que le mode écran partagé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S avait été désactivé pendant qu’ils enquêtent sur un problème de correspondance.

While we work to resolve a matchmaking issue, we are temporarily disabling Splitscreen play.

We’ll provide another update when we have more info and this issue is fixed. pic.twitter.com/4rm5ygCfZw

— Fortnite Status (@FortniteStatus) April 9, 2024