Comment choisir un chien de compagnie : les 10 caractéristiques à éviter selon les experts

Les experts de l’association ICECDogs ont dressé une liste des 10 caractéristiques anatomiques extrêmes à éviter chez un chien. Voici quelles sont ces caractéristiques et pourquoi elles figurent sur la liste noire.

Carlino

Lorsqu’on choisit un chien, le critère prédominant pour les nouveaux propriétaires est souvent l’attrait pour l’apparence physique d’une certaine race. En d’autres termes, le fait qu’un chien soit mignon, beau, fier ou avec une allure spécifique. Le paramètre esthétique est privilégié, façonné par des siècles de sélection artificielle qui ont conduit à une extrémité de certaines caractéristiques anatomiques. Museaux écrasés chez les bulldogs; yeux marquants et tête en forme de dôme chez les chihuahuas et les carlins; dos incliné et pattes arrière fléchies chez les bergers allemands; corps allongé chez les teckels. Ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui éloignent les races de l’apparence ancestrale du chien, qui ressemble beaucoup au loup dont il est issu.

Chihuahua

Les chiens ont été sélectionnés autrefois pour certaines caractéristiques car ils étaient principalement utilisés pour le travail; aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, Fido est un animal de compagnie, un animal de compagnie, comme on dit en anglais. Il existe des centaines de races différentes, des plus petites aux plus grandes, avec des différences significatives d’apparence. Malheureusement, ces particularités ont souvent un coût très élevé en termes de bien-être. Le cas des chiens brachycéphales est le plus frappant. Selon l’article « Health of Pug dogs in the UK: disorder predispositions and protections » publié dans la revue Canine Medicine and Genetics, les carlins ne devraient plus être considérés comme des chiens typiques.

L’étude a montré que ces chiens ont presque deux fois plus de chances de présenter des problèmes de santé et un risque de développer des troubles courants supérieur de 60 pour cent. En raison de leur anatomie dérivée de la sélection artificielle, par exemple, ils ont plus de chances de souffrir du syndrome brachycéphale obstructif des voies respiratoires, de narines sténosées et d’ulcération cornéenne. Et d’autres races similaires ne vont pas mieux. La Norvège a interdit l’élevage de deux races de chiens brachycéphales (le Cavalier King Charles spaniel et le Bulldog anglais) précisément parce qu’elles ont tendance à souffrir de diverses affections. Parmi les affections répertoriées pour les deux races, on trouve des problèmes cardiaques et respiratoires, des maux de tête chroniques, des affections oculaires, des douleurs articulaires et le syndrome brachycéphale. En Allemagne, les teckels – qui présentent un risque significatif de hernies – pourraient être interdits, et le Brésil envisage également d’interdire les chiens brachycéphales en raison des multiples souffrances qu’ils endurent tout au long de leur vie.

Bulldog

Tous ces chiens diffèrent de l’apparence typique du chien, mais dans certains cas, les élevages poussent à l’extrême les aspects déjà considérés comme problématiques, aggravant ainsi les risques. Après une décennie d’études, les experts de l’International Collaborative on Extreme Conformations in Dogs (ICECDogs) ont publié un document dans lequel ils énumèrent les caractéristiques qui devraient être évitées lors du choix d’un chien, précisément parce qu’il y a de plus en plus de preuves que ces conformations extrêmes sont sources de gêne, de douleur, de souffrance, de stress et parfois même de mort prématurée. En pratique, elles peuvent détruire le bien-être, la qualité de vie et la durée de vie de notre ami à quatre pattes.

Cavalier

Tout d’abord, selon les experts de l’ICECDogs, la santé innée d’un chien est liée à sa forme ancestrale de loup, qui ne compromet pas les fonctions principales comme c’est le cas dans les cas extrêmes. Parmi celles-ci, il y a : respirer librement et avec la bonne quantité d’oxygène ; maintenir la température corporelle correcte ; se déplacer sans gêne ni fatigue ; manger de manière efficace ; se reproduire sans assistance ; interagir avec l’environnement et les autres chiens de manière naturelle sans obstacles découlant de formes extravagantes. Fait remarquable, les chercheurs ont souligné dans le document quelles sont les caractéristiques qui devraient être évitées car elles compromettent ces fonctions et deviennent une source de problèmes multiples. Ce sont : le museau plat (brachycéphalie) ; les yeux grands et marquants ; les pattes tournées et raccourcies (chondrodysplasie) ; les plis cutanés sur le visage et le corps ; la mâchoire prognathe ou enognathe ; l’absence de queue à la naissance ; tête et épaules larges de manière disproportionnée ; les paupières tournées vers l’intérieur ou vers l’extérieur ; le crâne gonflé ou en forme de dôme ; le dos penché en arrière avec les pattes arrière fléchies et basses.

Alcune delle caratteristiche da evitare. Credit: ICECDogs

Il est important de souligner que les vétérinaires de l’ICECDogs font référence aux conformations extrêmes, et non à celles présentes dans différentes races sans compromettre la santé. « J’ai passé les dix dernières années à rechercher et à développer le concept de santé innée au Royal Veterinary College (RVC) de Londres (Royaume-Unis). Aucun propriétaire ne souhaite activement que son chien ne soit pas en bonne santé, mais la popularité énorme des chiens aux conformations extrêmes suggère que de nombreux propriétaires n’ont pas pleinement compris le lien entre la forme du corps de leur chien et la probable qualité de vie du chien », a déclaré le Dr Dan O’Neill, professeur agrégé d’épidémiologie des animaux de compagnie. « La nouvelle position de l’ICECDogs sur la santé innée peut aider les propriétaires à comprendre que les conformations extrêmes ne sont pas naturelles, normales, saines ou souhaitables pour les chiens. Les formes corporelles naturellement saines peuvent maintenant être la nouvelle norme pour les chiens que nous pouvons tous célébrer », a conclu l’expert. Il ne faut pas non plus oublier que le premier conseil de nombreux experts est de chercher un chien dans un refuge, en donnant la priorité aux caractéristiques comportementales et sociales plutôt qu’à l’apparence physique.