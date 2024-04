Les 5 meilleurs vidéoprojecteurs pour les présentations et les réunions 2024

Les vidéoprojecteurs ne sont plus aujourd’hui de simples souris de bureau qui projettent des images floues et pâles sur les murs. La résolution 1080p, la luminosité élevée avec un contraste éclatant et de nombreuses fonctionnalités multimédias caractérisent la plupart des appareils actuels. Certains d’entre eux sont particulièrement adaptés aux présentations.

Sommaire:

Les deux catégories de vidéoprojecteurs

En général, les vidéoprojecteurs peuvent être classés en deux catégories. D’une part, il y a les petits projecteurs portables qui peuvent être utilisés n’importe où et à tout moment. Vous êtes flexible et pouvez les utiliser spontanément même pour des réunions. Leur inconvénient est qu’ils sont souvent moins lumineux que leurs « grands frères ».

La deuxième catégorie comprend les projecteurs légèrement plus grands, que l’on trouve par exemple dans les écoles et les bureaux. Bien sûr, vous pouvez également les emporter d’une pièce à l’autre, mais l’installation et le positionnement sont généralement plus compliqués. En revanche, les modèles de milieu de gamme se caractérisent par une projection d’image suffisamment lumineuse.

Il y a encore d’autres différences que je vais aborder pour chaque modèle individuel.

Xgimi Halo+: Un vidéoprojecteur portable éprouvé avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires

Cela fait maintenant un an et demi que je suis enseignant et j’ai d’abord enseigné dans un bâtiment où il n’y avait pas de vidéoprojecteur ou d’autre appareil de projection. C’était ennuyeux pour l’enseignement numérique, mais idéal pour soumettre le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ que j’ai testé à un test de durabilité stressant.

L’appareil dispose d’une batterie intégrée, ce qui permet la projection indépendamment d’une prise de courant. Avec ses 900 lumens ANSI, le vidéoprojecteur fonctionnait même lorsque la lumière du soleil était légèrement atténuée.

Sur le plan logiciel, Android TV installé est un grand avantage. Jouer un film sur YouTube, insérer des médias depuis une clé USB ou afficher le contenu de l’ordinateur portable via HDMI était très pratique. Grâce à la suite bureautique en option, il était également possible de lire des présentations PowerPoint directement depuis la clé USB ou de travailler sur des documents Word, à condition d’avoir un clavier et une souris Bluetooth connectés. La correction automatique de la déformation trapézoïdale rendait l’installation dans n’importe quelle pièce un jeu d’enfant et prenait seulement quelques secondes. L’image était instantanément correctement alignée.

Pour moi, le Halo+ est une vraie pépite qui s’est avérée pratique, le seul inconvénient étant qu’il y avait quelques saccades sous la forme de scènes figées lors de la lecture de certaines vidéos. Dans l’ensemble, c’est toujours un excellent vidéoprojecteur pour les présentations et les réunions compte tenu de son prix.

Optoma EH338 : Des performances élevées à petit prix

Le Optoma EH338 est situé dans la même gamme de prix que le Halo+, mais les différences résident ici dans le type de vidéoprojecteur et le logiciel fourni. L’appareil Optoma est livré avec son propre système d’exploitation qui nécessite un dispositif de lecture externe. Autrement dit, vous devez connecter votre propre ordinateur portable, Chromecast ou lecteur multimédia.

J’ai également pu me familiariser avec cet appareil au cours de mon travail d’enseignant – dans un autre endroit – et j’en suis satisfait.

L’appareil est plutôt destiné à une utilisation fixe et nécessite obligatoirement une alimentation électrique. Cependant, le projecteur Optoma brille avec 3 800 lumens ANSI et une large sélection de connexions allant du HDMI au DVI, du D-sub à 14 broches à la prise cinch. Vous pouvez donc connecter presque tous les périphériques de lecture qui sont apparus sur le marché au cours des 20 dernières années.

Y a-t-il des aspects négatifs ? Oui, la télécommande est un peu compliquée et les points d’appui ne sont pas optimaux. Si vous pouvez vous en accommoder, vous obtiendrez un bon vidéoprojecteur de présentation à un prix abordable d’environ 740 euros avec le Optoma EH338.

Il existe également un vidéoprojecteur similaire chez Optoma, le HD29He, qui peut cependant lire des contenus 4K. Il coûte environ 1 500 euros, soit le double du prix.

Acer Vero PL2520i : Un modèle haut de gamme super lumineux

Acer propose également un vidéoprojecteur qui peut être utilisé de manière fixe et qui convainc notamment par sa luminosité. Avec 4 000 lumens ANSI, il résiste également à une exposition directe au soleil. Il dispose de deux ports HDMI et d’une entrée DVI, offrant ainsi des connexions courantes. Une caractéristique remarquable est la fonction de lecture sans fil (via un petit dongle) qui permet de connecter sans fil votre ordinateur portable sous Windows, ainsi qu’un MacBook, un smartphone ou une clé USB au projecteur.

Cela fonctionne bien tant que vous ne souhaitez pas lire de vidéos ou jouer à des jeux. Pour Powerpoint et autres, cela fonctionne parfaitement. C’est un pur euphémisme – car en plus de la luminosité, Acer se distingue également par la taille maximale de projection : l’appareil peut projeter une diagonale de 7,60 m.

Le seul inconvénient est le bruit de fonctionnement assez fort – il aurait pu y avoir une légère optimisation.

BenQ GS50 : Un design remarquable

Le modèle BenQ est plutôt adapté aux pièces sombres, il est cependant parfait pour les présentations grâce à son design bien pensé. Les connexions sont situées sur le côté derrière un couvercle. Vous disposez de ports HDMI, USB-C et USB-A. Vous pouvez ainsi utiliser votre ordinateur portable, votre téléphone portable ou une clé USB comme lecteur.

Grâce à Android TV, le système peut également être utilisé de manière autonome – si vous avez juste besoin d’accéder rapidement à des fichiers dans le cloud ou si vous souhaitez enrichir votre présentation via YouTube, vous pouvez ouvrir et utiliser l’application correspondante sans appareil supplémentaire, uniquement via le Wi-Fi.

L’appareil est silencieux et consomme peu d’énergie – mais vous avez besoin d’une source d’alimentation externe car le vidéoprojecteur BenQ n’a pas de batterie.

Samsung The Freestyle : Un modèle élégant

Le Samsung The Freestyle est un véritable accroche-regard. L’appareil au style d’un projecteur de cinéma hollywoodien pourrait être un peu plus lumineux, mais mis à part cela, l’appareil peut être utilisé de manière fixe ainsi que mobile (avec une batterie supplémentaire).

La qualité d’image elle-même est convaincante, en particulier si vous avez intégré de nombreuses images animées dans votre présentation. Le Freestyle calcule également les images intermédiaires, ce qui permet d’obtenir une animation plus fluide. Vous pouvez également orienter l’appareil de manière flexible sur la surface de projection respective – par exemple, le diriger vers le plafond si vous donnez une conférence sur l’espace.

Les petits points négatifs ont déjà été mentionnés : la luminosité pourrait être meilleure. Et le fait que la batterie soit un appareil supplémentaire payant ne plaît pas non plus. Mis à part cela, le Samsung The Freestyle est également recommandé comme vidéoprojecteur de présentation.