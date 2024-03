Fortnite présente Mythes et Mortels : la Saison 2 du Chapitre 5 qui explorera la mythologie grecque

Il ne reste plus qu’un jour avant l’arrivée de la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5, mais Epic Games a déjà dévoilé l’artwork officiel de Mythes et Mortels, qui est le nom de cette nouvelle saison du jeu. Fortnite plonge totalement dans la mythologie grecque, en introduisant des divinités telles que Zeus, Hades et Aphrodite, qui devront faire face aux maux déchaînés après l’ouverture de la Boîte de Pandore lors d’un mini-événement de la saison précédente.

Epic Games présente Mythes et Mortels : la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5

Après nous avoir mis l’eau à la bouche avec plusieurs teasers montrant Zeus, Hades et Aphrodite, Epic Games fait les choses en grand et nous présente l’artwork officiel de la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5, appelée Mythes et Mortels.

Artwork officiel de la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 : Mythes et Mortels

En plus de Zeus, Hades et Aphrodite mentionnés précédemment, dans cette image officielle, nous pouvons également voir d’autres figures clés de la mythologie grecque qui auront des skins dans le jeu, telles que Cerbère, Poséidon et Artémis. Nous y découvrons également plusieurs des nouvelles armes et objets qui seront disponibles au cours de cette nouvelle saison : un foudre de Zeus, un serpent enchaîné d’Hades, les ailes d’Icare d’Aphrodite, et en général, toutes sortes de clins d’œil à ce qui est à venir dans moins de vingt-quatre heures.

Bien sûr, on s’attend également à ce que la carte de l’île de Fortnite soit renouvelée, bien qu’étant une simple transition entre les saisons, nous ne pensons pas qu’il y aura un changement drastique au-delà du remplacement de trois ou quatre emplacements nommés par de nouveaux lieux sur le thème de la Grèce classique.

Carte de Fortnite après le patch 28.30, le dernier avant la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5

En somme, Epic Games continue de soutenir Fortnite, sa poule aux œufs d’or particulière. La Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 est la 29e saison au total, ce qui est loin d’être négligeable depuis la sortie du jeu en septembre 2017. Chaque saison dure environ trois mois – avec quelques exceptions comme Origines – renouvelle la carte, offre de nouvelles skins aux joueurs et apporte de nouvelles armes et objets pour maintenir le jeu frais dans la mesure du possible.

À quelle heure commence la nouvelle saison de Fortnite ?

La Saison 2 du Chapitre 5 de Fortnite commence le vendredi 8 mars 2024 à 8h00 CET. Voici une liste de dates et d’horaires dans différents pays hispanophones :

France : 8h00 le vendredi 8 mars 2024.

Pour pouvoir jouer à la nouvelle saison de Fortnite, nous devrons démarrer le jeu à partir de ce jour à cette heure et télécharger le patch 29.00, qui comprend tout le contenu de la nouvelle saison. Les serveurs de Fortnite seront inactifs pendant plusieurs heures, et compte tenu des précédents, ils pourraient être de nouveau disponibles environ quatre ou cinq heures après le début de la mise à jour.

Autre contenu Fortnite qui pourrait vous intéresser

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique