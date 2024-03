La part de marché de Linux sur les ordinateurs de bureau atteint un niveau record

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans la rivalité permanente entre Windows et Mac, Linux n’a cessé de gagner des parts de marché sur les ordinateurs de bureau ces dernières années. Les dernières données suggèrent désormais que la part de marché combinée des différentes distributions Linux a atteint 4,03 % en février, marquant un niveau record.

Cette étape importante intervient près d’un an après que Linux de bureau a dépassé les 3 % de part de marché en juin 2023, dans un contexte de concurrence féroce de la part d’autres systèmes d’exploitation. À l’époque, les passionnés de Linux ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme, et beaucoup sont même allés jusqu’à affirmer que la soi-disant « Année du Linux de bureau » était enfin à nos portes. Bien que cela ne soit pas tout à fait le cas, le gain de part de marché montre néanmoins que le mouvement FOSS va dans la bonne direction.

Bien que Linux ait bien fonctionné ces derniers temps, il ne s’agit toujours que du troisième système d’exploitation sur les ordinateurs clients. Selon StatCounter, Windows était en tête du marché global avec une part de marché de 72,13 % fin février 2024, tandis que macOS était utilisé par 15,46 % de tous les ordinateurs. Avec la popularité croissante des Chromebooks dans le secteur de l’éducation, ChromeOS est devenu la quatrième plate-forme informatique client avec une part de marché de 2,26 %.

Bien que la popularité de Linux sur les ordinateurs clients reste modeste dans l’ensemble, les dernières données suggèrent qu’il devient lentement mais sûrement plus populaire parmi les consommateurs qui ne considèrent ni Windows ni macOS comme une nécessité. Bien que les Chromebooks puissent être une bonne option pour certains, beaucoup préfèrent toujours l’idée d’un système d’exploitation traditionnel sur leur PC plutôt que d’utiliser un système d’exploitation basé sur le cloud comme ChromeOS.

La récente hausse de la popularité de Linux peut être attribuée à plusieurs facteurs. La plupart des distributions (distributions) sont légères de par leur conception, exemptes de bloatware et offrent des options de personnalisation presque illimitées, ce qui les rend bien adaptées à une variété de cas d’utilisation. Avec une vaste sélection d’environnements de bureau comme GNOME, KDE, Xfce et bien d’autres, les utilisateurs peuvent choisir celui qui convient à leurs besoins et à leur style. Un autre facteur contribuant à la popularité de Linux est la confidentialité, car la plupart des distributions collectent peu ou pas de données utilisateur, contrairement aux autres systèmes d’exploitation populaires de Microsoft, Apple et Google.

Loin de la conscience dominante, Linux a toujours été la plate-forme de choix des développeurs, grâce à ses bibliothèques open source qui offrent une liberté inégalée. La possibilité de modifier le code source et de personnaliser les environnements de bureau en un clin d’œil est une fonctionnalité très appréciée, tandis que le support communautaire ajoute encore plus d’attrait à un système d’exploitation déjà attrayant.

Cela dit, les fans et les utilisateurs de longue date seront ravis que Linux commence maintenant à perdre son attrait ringard et à devenir relativement plus populaire parmi les utilisateurs grand public.

