Deux nouveaux jeux LEGO arrivent sur Fortnite, qui s’étend de plus en plus comme plateforme de jeu

Fortnite a reçu deux nouveaux jeux LEGO

Si un battle royale a réussi ces dernières années, c’est bien Fortnite, le titre d’Epic Games. En réalité, le jeu gratuit populaire de la société a gagné tellement de pertinence dans le monde des jeux vidéo, et sur toutes les plateformes où il est disponible, y compris les smartphones; ce qui le rend de plus en plus une plateforme d’expériences variées plutôt qu’un simple jeu. Ceci, bien sûr, se produit depuis l’arrivée de l’outil de création Unreal Editor pour Fortnite, car depuis son lancement, de nombreuses propositions ont été faites, à la fois officielles et créées par des utilisateurs.

En ce qui concerne les propositions officielles, nous pouvons dire que ce battle royale a comme l’une de ses principales ajouts le jeu de survie LEGO Fortnite, quelque chose de similaire à Minecraft, qui est arrivé en décembre sur le jeu gratuit d’Epic Games. Eh bien, il semble que la collaboration entre les deux sociétés n’est pas prête de se terminer, car LEGO a ajouté deux nouveaux titres à Fortnite, et ceux-ci sont LEGO Raft Survival et LEGO Obby Fun.

Ces deux nouveaux jeux LEGO, ou expériences si vous préférez les appeler ainsi, font partie des « îles LEGO », une initiative créée par The LEGO Group qui vise à rassembler diverses propositions pour tous les âges. Bien sûr, celles-ci ont été créées avec l’Unreal Editor mentionné précédemment pour Fortnite. Les deux nouveaux titres mentionnéssont déjà dans le jeu d’Epic Games et peuvent être trouvés dans l’écran Découvrir du battle royale.

Pour commencer, parlons de LEGO Raft Survival, qui est un jeu multijoueur qui s’inspire de l’univers LEGO Pirates, décrit comme suit dans l’article du blog officiel de Fortnite: « Dans ce jeu de survie dans lequel vous pourrez jouer avec jusqu’à trois autres constructeurs d’eau douce, vous devrez mettre vos compétences de marin à l’épreuve, car vous vous retrouverez à dériver en pleine mer à bord de radeaux. Mais cela ne sera pas une simple promenade, car le bateau pirate Baracuda vous lancera des salves de canons! Si vous ne voulez pas finir comme nourriture pour poissons, vous devrez soutenir vos camarades et construire de nouveaux radeaux pour rester à flot« .

En ce qui concerne LEGO Obby Fun, il s’agit d’une sorte de course d’obstacles décrite comme suit: « Dans LEGO Obby Fun, vous devrez naviguer à travers une course d’obstacles pleine de passerelles dangereuses, de pentes compromettantes et de sentiers sinueux. Mais ne vous inquiétez pas: vous pourrez être accompagné de neuf amis qui vous aideront à maintenir l’équilibre pendant que vous vous dirigez vers la ligne d’arrivée. Avec plus de 300 niveaux inspirés des thèmes classiques LEGO, il y a beaucoup de nouveautés à découvrir ».

De plus, dans l’article mentionné, Epic Games nous prévient que nous devons être attentifs aux futures mises à jour liées à LEGO Fortnite, car de nouvelles îles arriveront au fil du temps, et cela en 2024. Il semble certainement que le jeu de battle royale de la société continuera à s’étendre en tant que plateforme sur laquelle nous pouvons trouver une grande variété de jeux et d’expériences. Disney contribuera également à l’expansion de Fortnite, car au début de ce mois, ils ont annoncé une collaboration importante qui donnera naissance à un « univers de jeux et de divertissement ouvert et expansif » en lien avec le battle royale lui-même, qui est gratuit.