Bonnes nouvelles! Copilot pour Android pourrait bientôt remplacer Google Assistant

Microsoft Copilot est devenu presque complet dans l’écosystème Microsoft. Cette IA gagne même de nouvelles places, comme en témoigne l’arrivée de sa version dédiée à Android. Désormais, et dans la dernière version bêta, il existe une nouvelle fonctionnalité importante. Copilot pour Android pourrait bientôt remplacer Google Assistant.

De plus en plus, les services d’IA veulent gagner de la place dans les systèmes et parmi les utilisateurs. Cela s’est déjà vu avec les propositions d’OpenAI et même de Google, avec Gemini. Microsoft suit cette voie depuis un certain temps déjà.

L’application Copilot dispose déjà d’une version Android, où les utilisateurs du système Google peuvent accéder rapidement à cette IA. Avec cet accès, les possibilités sont quasiment infinies et tout ce que vous faites sur votre PC ou sur le web est désormais accessible.

En plus de ces capacités, Microsoft semble désormais avoir quelque chose de nouveau. Dans la version test de Copilot pour Android, une nouvelle option est apparue qui fait de cette IA une présence constante. Nous parlons de la possibilité d’en faire l’assistant du système, remplaçant ainsi Google Assistant.

Cette nouvelle fonctionnalité présente certaines limites, du moins pour l’instant. L’application bêta Copilot Android ne peut pas accéder aux API requises pour prendre une capture d’écran sur un smartphone ou une tablette Android. Il n’écoute pas non plus automatiquement les commandes audio.

Jusqu’à présent, Microsoft n’a pas encore publié de confirmation publique de cette nouvelle fonctionnalité dans l’application bêta Copilot Android. Il est possible que l’entreprise attende que la fonctionnalité soit prête à être incluse dans la version finale de l’application Copilot avant d’annoncer officiellement la nouvelle.

C’est une voie intéressante et que d’autres ont déjà empruntée. L’application ChatGPT a récemment montré qu’elle pouvait également jouer le rôle d’assistant Android. C’est désormais Copilot et son IA qui veulent remplacer Google Assistant et ainsi gagner une place de choix dans le système Google.