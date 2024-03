Comment remplacer Google Assistant par Gemini sur n’importe quel appareil Android

Êtes-vous à la recherche d’un remplacement de l’Assistant Google par Gemini sur n’importe quel appareil Android ? Google a rebaptisé Bard en Gemini et a lancé une application Google Gemini. Si vous pouvez le télécharger sur votre téléphone Android, vous pouvez l’utiliser comme assistant par défaut à la place de l’Assistant Google. Ce guide vous expliquera les étapes à suivre pour le faire.

Que vous soyez fatigué des réponses prévisibles de l’Assistant Google ou que vous souhaitiez simplement explorer une expérience d’IA plus dynamique et engageante sur votre téléphone Android, Google Gemini AI est fait pour vous. Lisez la suite pour découvrir les étapes à suivre pour télécharger et configurer Google Gemini en tant qu’assistant par défaut sur votre téléphone Android.

Comment remplacer l’Assistant Google par Gemini

Étant donné que l’application Gemini n’est disponible qu’aux États-Unis et n’a pas été déployée dans tous les pays, vous avez besoin d’un compte Google aux États-Unis pour télécharger et utiliser l’application Gemini. Consultez la partie ultérieure de l’article pour connaître les étapes à suivre pour y parvenir.

Télécharger l’application Gemini

Si vous êtes résident aux États-Unis ou si vous avez un Play Store avec un compte Google américain, suivez les étapes ci-dessous pour passer de l’Assistant Google à Google Gemini sur votre appareil Android :

Étape 1 : Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil.

Étape 2 : Recherchez Google Gemini et appuyez sur entrée. Sur la page de l’application, appuyez sur Installer.

Définir Gemini comme assistant par défaut

Désormais que vous avez installé avec succès l’application Google Gemini sur votre téléphone Android, il est temps de la configurer et de la définir comme assistant par défaut.

Étape 3 : Une fois installée, ouvrez l’application Google Gemini et appuyez sur Commencer.

Étape 4 : Cliquez sur le bouton Plus en bas et acceptez en appuyant sur le bouton J’accepte.

Étape 5 : Désormais, cliquez sur votre icône de profil en haut à droite et sélectionnez Paramètres.

Étape 6 : Dans les paramètres de Gemini, cliquez sur Assistant numérique de Google.

Étape 7 : Enfin, sélectionnez Gemini parmi les options disponibles.

Note : Si vous n’avez pas de compte Google américain, vous pouvez simplement installer manuellement le fichier APK de Google Gemini à partir d’un site de téléchargement d’APK comme APKMirror ou d’autres sites similaires.

Comment revenir à l’Assistant Google depuis Gemini

Comme il s’agit de la nouvelle technologie de Google qui peut ne pas répondre à vos attentes, si vous ne souhaitez pas utiliser Gemini comme assistant par défaut, vous pouvez revenir à l’Assistant Google à tout moment. Voici comment procéder.

Étape 1 : Ouvrez l’application Gemini sur votre appareil.

Étape 2 : Cliquez sur votre icône de profil en haut et choisissez Paramètres.

Étape 3 : Appuyez sur Assistant numérique de Google.

Étape 4 : Enfin, sélectionnez Google Assistant pour le rendre votre assistant par défaut sur l’appareil.

Alternativement, vous pouvez désinstaller l’application Gemini pour rétablir l’Assistant Google comme votre compagnon numérique par défaut.

Questions fréquemment posées

Q. Puis-je revenir à l’Assistant Google depuis Gemini ?

Oui. Si Gemini ne répond pas à vos attentes, vous pouvez revenir à l’Assistant Google. Il vous suffit de désinstaller l’application Gemini de votre appareil ou de choisir Google Assistant dans les assistants numériques pour y revenir.

Q. Que dois-je faire si l’application Gemini ne fonctionne pas et affiche un message « Emplacement non pris en charge » ?

Même après avoir suivi toutes les étapes que nous avons ajoutées dans l’article, si vous voyez des messages d’erreur tels que « Emplacement non pris en charge » ou « Gemini n’est pas disponible dans votre région », vous devez changer la langue en anglais (États-Unis). Pour ce faire, ouvrez l’application Google, appuyez sur votre icône de profil, puis sélectionnez Paramètres. Choisissez Google Assistant, puis Langues, et sélectionnez Anglais (États-Unis) parmi les options disponibles.

Q. Dois-je désinstaller Google Assistant pour utiliser Gemini ?

Non. Vous n’avez pas besoin de désinstaller Google Assistant pour utiliser Gemini. Il vous suffit de suivre les étapes que nous avons décrites dans l’article pour utiliser Gemini comme assistant par défaut sur Android.

Q. Quelles sont les exigences pour télécharger l’application Gemini ?

L’application mobile Gemini est disponible en téléchargement depuis le Google Play Store pour les téléphones Android qui disposent d’au moins 4 Go de RAM et qui fonctionnent sous Android 12 et les versions ultérieures.

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de remplacer l’Assistant Google par Gemini sur n’importe quel appareil Android. Nous avons également ajouté les étapes pour revenir à l’Assistant Google depuis l’IA Gemini pour ceux qui estiment qu’elle ne répond pas à leurs attentes.

J’espère que vous trouverez cette lecture utile ; si tel est le cas, partagez-la avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions concernant l’article, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.