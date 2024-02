La nouvelle saison Fortnite Saison 2 Chapitre 5 nous emmène en Grèce antique : voici tout ce que nous savons

La mise à jour du contenu 28.30 de Fortnite, publiée le 22 février 2024, a apporté de nombreux fichiers et éléments qui donnent des indications sur la nouvelle saison du jeu. Parmi les données révélées, il a été dévoilé que la Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 aura pour thème la Grèce classique. Voici toutes les informations organisées point par point :

Comme mentionné précédemment, le patch 28.30 du 22/02/2024 a ajouté au système de fichiers de Fortnite de nouveaux fichiers qui nous donnent des indications très claires sur ce que réserve le jeu pour la prochaine saison. Apparemment, le thème de la nouvelle saison du jeu sera axé sur la Grèce antique/Grèce classique. Détails ci-dessous.

Tout d’abord, un nouvel ensemble de missions consiste à créer un mosaïque représentant un chien à trois têtes. Cela est une représentation de Cerbère, qui dans la mythologie grecque était le chien d’Hades, le dieu des Enfers. Cerbère surveillait les portes du Kingdom d’Hades pour empêcher les vivants de passer et les morts de s’échapper.

Nous construirons progressivement cette mosaïque en collectant des pièces dans toute la carte.

Apparemment, un skin « Cerbère » sera également ajoutée au Passe de Combat de la nouvelle saison de Fortnite, comme nous avons pu le voir dans l’une des dernières enquêtes envoyées à certains créateurs de contenu. Voici à quoi ressemble cette skin :

D’autre part, avec le patch 28.30, un nouveau personnage non jouable appelé Odyssey a également été ajouté, une guerrière grecque qui a l’apparence suivante :

Odyssey est un PNJ qui a des dialogues assez intéressants qui donnent des indices sur la nouvelle saison de Fortnite :

De tous ces dialogues, on peut déduire les éléments suivants :

Tout cela s’ajoute aux anciennes pistes qui ont pu être découvertes grâce à de précédents « datamining », telles que le fait qu’il y aura un boss qui apparaît avec un éclair dans la nouvelle saison (il pourrait s’agir de Zeus lui-même ou de son équivalent dans le monde de Fortnite), que la carte de la saison actuelle présente beaucoup d’architecture méditerranéenne, y compris certaines zones et bâtiments de style grec, ou que de nombreux skins du dernier sondage semblent représenter de nombreuses divinités du panthéon grec, telles qu’Arès, Perséphone, Hades ou Zeus.

Fortnite Chapter 5 Season 2 is speculated to be Greek Mythology themed because of these hints. [VIA @FNChiefAko & @Wensoing]

– Current map’s art style/theme

– Next season is codenamed « Aiga » (αίγα) which means « Goat » in Greek

– Many Greek Mythology themed skins in the recent… pic.twitter.com/3PtRfr9Dd3

— HYPEX (@HYPEX) December 18, 2023