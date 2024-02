Un peu plus d’une semaine, c’est ce que nous devrons attendre pour voir ‘Napoleon’ dans le confort de notre foyer.

Il semble que pour le moment, il n’y ait pas de Director’s Cut

Joaquin Phoenix en tant que leader français

Le 24 novembre, le film Napoléon est sorti dans les cinémas du monde entier, réalisé par le célèbre réalisateur Ridley Scott, qui, après Gladiator, explore à nouveau notre passé plus ou moins récent pour raconter, toujours à sa manière et avec plus de liberté que d’exactitude, l’histoire d’une figure réelle et célèbre pour ses exploits mais qui a également traversé des moments difficiles.

Comme le cinéaste nous l’a déjà annoncé, et ce n’est pas la première fois qu’il le fait, malgré ses 2 heures et 37 minutes de durée, Napoléon a subi de nombreux et importants montages en salle de montage, et bien que nous ayons été promis le contraire, ce qui arrivera sur Apple TV+ à partir du 1er mars sera le même montage que nous avons déjà vu au cinéma, pas la version du réalisateur.

Nous ne savons pas si cela sera également disponible ultérieurement, avec une sorte de relance sur la plateforme du film, avec Joaquin Phoenix (qui tourne actuellement la suite de Joker), Vanessa Kirby et Tahar Rahim, entre autres, mais actuellement la seule édition que nous pouvons ajouter à « À suivre » est celle qui dépasse légèrement les 150 minutes de durée.

Si vous souhaitez l’ajouter dès maintenant à votre bibliothèque pour le regarder dès qu’il sera disponible, c’est-à-dire vendredi de la semaine prochaine, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous vous laissons ci-dessous.

Regarder sur Apple TV+

Synopsis officiel de Napoléon

Napoléon est un spectacle épique et plein d’action qui détaille l’ascension et la chute complexes de l’icônique empereur français Napoléon Bonaparte, interprété par l’oscarisé Joaquim Phoenix. Après un tournage orchestré par le légendaire réalisateur Ridley Scott sur un impressionnant décor à grande échelle, le film montre la course incessante de Bonaparte vers le pouvoir, à travers le prisme de sa relation addictive et volatile avec Joséphine, son unique véritable amour, mettant en avant ses tactiques politiques et militaires visionnaires à travers certaines des séquences de bataille les plus dynamiques jamais filmées.