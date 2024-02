Un appel, pas de réponse et le compte est vidé : comment reconnaître l’arnaque du wangiri

L’objectif des escrocs est de faire en sorte que la victime n’ait pas le temps de répondre et rappelle le même numéro. Si cela se produit, l’appel est redirigé vers un numéro surtaxé où un faux service client automatisé répond.

Un coup de sonnerie, puis l’appel se coupe, le numéro est étranger, l’utilisateur rappelle et tombe dans le piège. L’arnaque du wangiri fonctionne depuis des années, avec une augmentation ces derniers temps. L’idée de base est assez simple. Les cybercriminels appellent les utilisateurs en interrompant immédiatement la ligne, le terme wangiri indique en japonais « un coup de sonnerie et raccrocher ». Si la victime rappelle, elle est dirigée vers un numéro payant qui facture des services téléphoniques coûteux et des abonnements à des services premium.

Selon les experts, l’arnaque a été introduite au Japon avant de se répandre dans le monde entier. Parfois, les escrocs laissent des messages sur la messagerie vocale pour inciter les utilisateurs à rappeler. Ils appellent souvent la nuit ou pendant les heures de travail pour réduire les chances de réponse de l’utilisateur. L’arnaque ne fonctionne en effet que si la victime décide de rappeler le numéro. À ce moment-là, l’objectif des cybercriminels est de faire en sorte que l’appel dure le plus longtemps possible.

Ce sont souvent des assistants virtuels ou des messages préenregistrés qui répondent, mais de l’autre côté, il peut également y avoir du personnel d’un faux service client ou d’une entreprise qui parle avec le client pour prolonger l’appel. Les tarifs augmentent en fonction de la durée de l’appel, plus les victimes restent en ligne, plus les cybercriminels gagnent d’argent. L’arnaque du wangiri est simple et rentable. Le coût pour les cybercriminels est minime, il leur suffit d’un numéro à tarif majoré, d’accéder aux contacts à cibler et de disposer de la technologie pour gérer l’arnaque à grande échelle.

Comment reconnaître l’arnaque

La police internationale a identifié les préfixes les plus utilisés pour les appels frauduleux. Il s’agit de ceux de la Moldavie (+373), du Kosovo (+383) et de la Tunisie (+216). L’objectif des escrocs est de faire en sorte que la victime n’ait pas le temps de répondre et rappelle le même numéro. Si cela se produit, l’appel est redirigé vers un numéro surtaxé où un faux service client automatisé répond.

Pour ceux qui veulent faire le test et découvrir, avant de rappeler, s’il s’agit ou non d’une arnaque, il est possible de consulter le programme mis à disposition par l’Agcom. L’outil permet de vérifier si un numéro est inscrit au Registre des Opérateurs de Communication. S’il n’apparaît pas, alors il est très probable que ce soit une fausse alerte et il est possible de le bloquer manuellement depuis son propre appareil.

Comment se protéger du wangiri

Pour éviter de tomber dans l’arnaque, il est préférable de ne pas répondre aux numéros non enregistrés dans le répertoire, en particulier si les appels proviennent de l’étranger. De plus, il est possible de bloquer les appels internationaux, mais dans ce cas, il ne sera pas possible de recevoir d’éventuels appels légitimes. Il existe plusieurs applications qui permettent de filtrer les appels suspects, elles fonctionnent de manière similaire à la protection antispam.

Ceux qui reçoivent de nombreux appels de numéros étrangers très similaires devraient contacter leur opérateur téléphonique ou signaler l’affaire à la police postale, afin d’identifier et d’arrêter les responsables le plus rapidement possible.