Maître Splinter arrive sur l’événement Cowabunga des Tortues Ninja Fortnite : toutes les nouveautés

Le patch 28.20 de Fortnite sorti le 7 février 2024 a introduit tout le contenu de l’événement Cowabunga des Tortues Ninja. Et préparez-vous, car de nombreuses nouveautés thématiques de ces super-héros intrépides arrivent dans le jeu, y compris de nouveaux skins du Maître Splinter et de Shredder et Super Shredder. Nous vous laissons ici toutes les informations pertinentes :

Nouveaux skins des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite : Maître Splinter, Shredder et Super Shredder

Dans la dernière mise à jour de contenu de Fortnite, trois nouveaux skins des Tortues Ninja ont été ajoutés : rien de moins que le mythique Maître Splinter et deux versions différentes du méchant Shredder : Shredder et Super Shredder. Tant Splinter que Shredder seront disponibles dans la boutique en échange de V-bucks, tandis que Super Shredder sera exclusif à une mini-passe de combat payante de l’événement.

Voici les skins de Maître Splinter, Shredder et Super Shredder

En plus d’être un nouveau skin du jeu, Maître Splinter sera également un PNJ que nous pourrons visiter pendant les parties. Nous vous rappelons que les Tortues Ninja et April O’Neil sont également des skins de la boutique qui sont arrivés pour la première fois en décembre 2023.

Mini-passe de combat de l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite : toutes les récompenses

La grande nouveauté de l’événement Cowabuga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite est la mini-passe de combat que nous pourrons acheter avec des V-bucks – son prix est encore inconnu – et qui nous permettra d’obtenir des récompenses gratuites et thématiques. Le principal atout de la mini-passe est d’obtenir le skin de Super Shredder, exclusif à l’événement. En accomplissant les missions de l’événement, nous obtenons des points pour progresser dans la mini-passe et ainsi débloquer toutes les récompenses.

Points de l’événement Récompense gratuite Récompense premium 1 000 Emote Posture Ninja de Leo Accessoire de sac à dos Cape de Shredder 2 000 Casque Kuro Kabuto Graphique Krang Maniaque 3 000 Billet d’augmentation de niveau Billet d’augmentation de niveau 4 000 Emote Posture Ninja de Donnie Pioche Griffes d’acier de Shredder 5 000 Sac à dos Pizza des Tortues Ninja

Émoticône Coquille de tortue Emote Préparation au combat 6 000 Billet d’augmentation de niveau Billet d’augmentation de niveau 7 000 Emote Posture Ninja de Mikey Émoticône Regard de Shredder 8 000 Écran de chargement Hors du bus Accessoire de sac à dos Cape de Super Shredder 9 000 Emballage Gluant

Émoticône Clin d’œil Ninja Écran de chargement Confrontation au repaire 10 000 Emote Posture Ninja de Raph Pioche Griffes d’acier de Super Shredder

Emote Préparation au combat de Super Shredder 11 000 Deltaplane Tortue dirigeable Skin Super Shredder

Deux des récompenses de l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite : un sac à dos Krang et un deltaplane en forme de carapace

Ce n’est pas la première fois que Fortnite crée un événement avec une mini-passe. Le dernier en date était l’événement Trouvez la Force de Star Wars en mai 2023.

Nouvelles armes mythiques et objets des Tortues Ninja dans Fortnite

Une autre grande nouveauté de l’événement Cowabunga est l’arrivée de quatre nouvelles armes mythiques des Tortues Ninja. Toutes les armes de mêlée de chacun de ces héros seront disponibles pour être utilisées par les joueurs :

Bâton de Donatello

Nunchakus de Michelangelo

Katanas de Leonardo

Sais de Raphael

Il est prévu que ces nouvelles armes mythiques puissent être obtenues en ouvrant les nouveaux paquets de provisions thématiques à l’effigie de chacune des quatre Tortues : Michelangelo, Raphael, Donatello et Leonardo. Ces ballons apparaissent au hasard au fur et à mesure des parties.

Les nouveaux paquets de provisions des ‘Tortues Ninja’ renferment leurs armes mythiques

D’autre part, les boîtes à pizza et les parts de pizza changent d’apparence et ont une nouvelle apparence inspirée des ‘Tortues Ninja’ :

Le design des boîtes à pizza et des parts de pizza change pendant l’événement des ‘Tortues Ninja’

Nouvelles missions de l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite

Pendant l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite, nous aurons de nouvelles missions qui nous permettront d’obtenir de l’expérience tout en gagnant des points pour l’événement et progresser ainsi dans la mini-passe de combat. Nous vous rappelons que cette mini-passe est divisée en deux moitiés ; la moitié gratuite et la moitié payante. Pour pouvoir obtenir toutes les récompenses, nous devrons accomplir des missions pour obtenir au moins 11 000 points et avoir acheté la mini-passe avec des V-bucks.

Que savait-on jusqu’à présent sur l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite ?

En dehors de ces nouvelles informations révélées grâce au dernier patch du jeu, voici tout ce que l’on sait sur l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite :

L’événement commence le 09/02/2024 à 15h00 CET.

Il y aura une mini-passe de combat thématique à acheter avec des V-bucks, qui nous permet d’obtenir des récompenses des Tortues Ninja ainsi que Shredder en tant que skin exclusif de l’événement.

Les missions intitulées ‘April O’Neil Investigation !’ nous donnent des indices sur l’arrivée des Tortues Ninja sur l’île et nous permettent de gagner un peu d’expérience.

Voici le skin de Super Shredder des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite

Quand commence l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite et comment y participer ?

L’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’ dans Fortnite commence le vendredi 9 février 2024 à 15h00 CET. Cette date et cette heure correspondent aux heures suivantes dans différentes régions hispanophones :

France : 15h00 le vendredi 9 février 2024.

Pour y participer, il suffit de se connecter à Fortnite pendant sa durée et ainsi nous pourrons profiter de tous ces changements et nouveautés.

