Si vous voyez cette grenouille sur un emballage, ça n’indique pas qu’il est à base d’insectes : la vraie signification

Le logo de la grenouille sur l’emballage indique en réalité que le produit a été fabriqué de manière durable, les amphibiens étant en effet des bioindicateurs, leur présence indique la santé de l’environnement.

Une simple grenouille stylisée peut déclencher l’hystérie de masse sur les réseaux sociaux. Après tout, on sait que les théories du complot n’ont pas besoin d’être basées sur la réalité. Et en effet, le logo de Rainforest Alliance, une organisation à but non lucratif, est devenu le signe révélant les « secrets sombres » des emballages de produits certifiés. La grenouille (qui indique en réalité qu’un aliment a été fabriqué de manière durable) selon les adeptes des théories du complot pourrait indiquer la présence de farine d’insectes, certains utilisateurs plus audacieux ont même suggéré qu’elle pourrait signaler la « farine de grenouille« . Mais ce n’est pas la pire hypothèse. Des publications alarmistes ont en effet circulé sur la présence d’un mélange mortel dans les aliments portant le logo. Ils écrivent : « En plus de la farine d’insectes, des vaccins à ARNm ont été secrètement ajoutés, de cette manière, les consommateurs inconscients sont contraints de les ingérer par voie orale ». Des photos de la poudre de cacao Nesquik ou de bananes Chiquita (des produits qui portent le logo de la Rainforest Alliance) apparaissent en pièce jointe, avec pour légende : « NE PAS ACHETER !!! danger !!! »

Comme le veut la tradition, lorsqu’il est question de complot, Bill Gates est également impliqué. Selon les complotistes, le milliardaire serait activement impliqué dans le plan malveillant de Rainforest Alliance, il aurait financé l’organisation à but non lucratif pour pouvoir introduire des vaccins à ARNm dans les produits. « Le célèbre Bill Gates a admis que dans le futur, ceux qui n’ont pas reçu d’injection seront vaccinés par le biais de la nourriture. Les éleveurs savent depuis longtemps que leurs veaux sont vaccinés par voie orale. Soudain, une grande quantité d’aliments porte le sceau de la grenouille, appelé Rainforest Alliance. Le sceau devrait être synonyme de produits durables. Cependant, les professionnels signalent que ces aliments contiennent des parties d’insectes et des vaccins à ARNm », peut-on lire dans un post sur Facebook. En réalité, il n’y a pas eu de dons de Bill Gates à la Rainforest Alliance depuis 2007.

FACEBOOK | Les théories du complot sur le logo de la grenouille

La signification réelle du logo de la grenouille

Rainforest Alliance a été créée en 1986 dans le but de préserver les forêts. Comme elle l’explique sur sa page officielle : « Nous travaillons à résoudre des défis urgents sur le plan environnemental et social. De la lutte contre la déforestation et le changement climatique à la création d’opportunités économiques et de meilleures conditions de travail pour les populations rurales ». L’organisation à but non lucratif propose également des programmes de formation pour les agriculteurs afin de promouvoir une production durable et de protéger les droits humains des populations rurales, en particulier des populations autochtones.

Le logo de la grenouille a été choisi il y a plus de 30 ans car, comme l’explique Rainforest Alliance, les grenouilles sont considérées comme des bioindicateurs, leur présence indique la santé de l’environnement. Les amphibiens ont en effet une peau perméable qui absorbe l’oxygène et les toxines. Ils sont donc extrêmement sensibles aux changements de la qualité de l’air et de l’eau. Ce sont les premiers animaux à subir les effets de l’utilisation de pesticides dans un écosystème, ils risquent par exemple de développer des malformations dues aux pesticides. Le logo apparaît principalement sur des produits provenant des forêts tropicales, tels que le cacao, les bananes, le café ou le sucre de canne.