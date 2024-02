Il a 59 ans et a passé près de deux ans et demi dans l’espace. Ce cosmonaute bat le record mondial!

Combien de temps pensez-vous que vous pourriez supporter en dehors de la Terre? Ce cosmonaute a battu le record mondial, après près de deux ans et demi dans l’espace.

Il s’appelle Oleg Kononenko et rêve d’explorer l’espace depuis son enfance. À 59 ans, il est fier de son exploit: accumuler plus de 878 jours et 12 heures hors de l’atmosphère de la Terre, soit près de deux ans et demi. Le record mondial a été établi dimanche dernier au matin, et le cosmonaute a célébré à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Voyage dans l’espace pour faire ce que j’aime, pas pour battre des records. Je rêve et aspire à être cosmonaute depuis mon enfance. Cet intérêt – la possibilité de voler dans l’espace, de vivre et de travailler en orbite – me motive à continuer de voler.

C’est ce qu’a déclaré Oleg, qui a déjà voyagé cinq fois vers l’ISS depuis 2008, à l’agence de presse russe TASS.

Le cosmonaute a presque deux ans et demi de « vie spatiale »

Kononenko a déclaré être fier de toutes ses réalisations, mais a révélé être « encore plus fier » que le record de durée totale de séjour humain dans l’espace soit détenu par un cosmonaute russe.

Le cosmonaute devrait atteindre un total de 1000 jours dans l’espace le 5 juin. Ensuite, à la fin de septembre, il atteindra 1100 jours, soit un peu plus de trois ans.

Son voyage actuel vers l’ISS a commencé le 15 septembre de l’année dernière, date à laquelle il a été lancé aux côtés de l’astronaute de la NASA Loral O’Hara et du cosmonaute de Roscosmos Nikolai Chub.

Le record qu’il vient de conquérir dépasse celui établi précédemment par son compatriote Gennady Padalka, qui avait enregistré un total de 878 jours, 11 heures, 29 minutes et 48 secondes dans l’espace en 2015.

Comme l’a partagé Kononenko, les appels vidéo à des proches dans son pays et l’exercice régulier à bord lui permettent de ne pas se sentir « privé ou isolé ».