Art of Rally, l’un des meilleurs jeux de course, arrive sur iOS et sera bientôt disponible sur Android

L’Art du Rallye vise à être le meilleur jeu de course pour mobiles, et veut le prouver dès maintenant sur iOS, bien qu’il fasse bientôt de même sur Android

Art of Rally est disponible sur iOS et arrivera bientôt sur Android

Parfois, il n’est pas nécessaire d’avoir des graphismes hyper-réalistes et les dernières technologies de pointe pour qualifier un jeu comme l’un des meilleurs sortis ces dernières années. En réalité, il existe de nombreux titres qui ont cet honneur, mais si nous nous concentrons sur le domaine des jeux de course, nous devons mettre en avant, sans aucun doute, l’existence de Art of Rally, un jeu qui est disponible depuis un certain temps sur PC et consoles, et qui est désormais disponible sur les appareils iOS.

Exactement, le jeu relaxant de course développé par Funselektor, qui a récemment été annoncé pour les appareils mobiles, sort aujourd’hui sur iOS, grâce à Noodlecake, et peut être acheté pour 5,99 euros sur l’App Store. Cependant, Art of Rally a été annoncé à la fois pour iOS et Android, une plateforme pour laquelle il n’est pas encore sorti, bien qu’il soit vrai que cette version est prévue pour « bientôt ».

Art of Rally est maintenant disponible sur iOS et arrivera bientôt sur Android

Alors que Art of Rally est déjà disponible sur l’App Store, ainsi que sur d’autres consoles et PC, son arrivée sur Android est encore en attente, ce qui se produira très prochainement, selon TouchArcade après avoir discuté avec les développeurs de cette version du jeu pour mobiles. De plus, dans la version récemment lancée, nous retrouvons, en plus du jeu de base, presque toutes les mises à jour et améliorations présentes sur les versions PC et consoles, bien que le DLC d’Australie sera publié avec la version Android, dont nous n’avons pas grand-chose de plus à dire.

Eh bien, oui, il y a quelque chose de plus que nous pouvons vous dire sur la version Android de Art of Rally, car vous pouvez vous préinscrire sur Google Play Store avant sa prochaine sortie, et ainsi faire partie des premiers à vous lancer dans ce grand jeu. « Parcourez le monde sur des stages stylisés et colorés depuis une vue aérienne. Essayez de décrocher la première place dans les classements des événements quotidiens et hebdomadaires. Maîtriserez-vous l’art du rallye ? Vivez l’âge d’or des rallyes dans le mode Carrière, en parcourant 72 étapes réparties entre la Finlande, la Sardaigne, la Norvège, le Japon, l’Allemagne et le Kenya. Prenez le volant de votre voiture de rallye classique préférée. Depuis les Gr. 2 des années 60 jusqu’aux Gr. 4 des années 80, ainsi que les bêtes du Gr. B, Gr. S et Gr. A », indique la description du jeu.

En conclusion, nous tenons simplement à rappeler que vous pouvez dès maintenant obtenir Art of Rally, l’un des meilleurs jeux de 2024 pour iPhone et iPad, sur iOS pour 5,99 euros, et qu’il arrivera très prochainement sur Android, un fait que nous vous ferons savoir dès que cela se produira.