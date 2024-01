Comment connecter un téléviseur Sony à un réseau WiFi

Les jours où la télévision d’un foyer était utilisée pour regarder la télévision par câble ou jouer à des jeux sur votre console de jeu sont révolus. Les téléviseurs modernes sont plus intelligents, ont plus de fonctionnalités et sont bien meilleurs. Bien sûr, vous pouvez toujours regarder la télévision par câble sur vos téléviseurs intelligents modernes, mais avec la grande variété de services de streaming en hausse, tout le monde se tourne vers un univers de streaming uniquement. La gamme de téléviseurs intelligents de Sony dispose de toutes les excellentes fonctionnalités ainsi que d’une qualité audio et vidéo incroyable.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui vient d’acheter un tout nouveau téléviseur intelligent Sony, ou qui a décidé de ressortir l’un de vos anciens téléviseurs Sony qui peut se connecter à Internet, vous êtes au bon endroit.

Voici notre guide sur la façon de connecter votre téléviseur Sony au WiFi.

Comment connecter un téléviseur Sony au réseau WiFi

Lorsqu’il s’agit des téléviseurs Sony et des solutions pour les connecter au réseau WiFi, tout dépend du type de téléviseur Sony que vous utilisez. Les téléviseurs intelligents modernes de Sony sont livrés avec Google TV, et les anciens modèles sont livrés avec le système d’exploitation Android TV de Google.

Consultez donc les étapes en fonction du type de téléviseur Sony que vous utilisez et suivez-les pour le connecter au WiFi.

Connecter un téléviseur Sony au réseau WiFi fonctionnant sous Google TV OS

Si vous possédez l’un des nouveaux téléviseurs intelligents de Sony, ces téléviseurs fonctionneront sur le tout dernier système d’exploitation Google TV OS de Google. Le système d’exploitation Google TV OS est la version améliorée du système d’exploitation Android TV. Voici les étapes pour connecter votre téléviseur Sony Google TV à un réseau WiFi.

Allumez votre téléviseur Sony Google TV et prenez votre télécommande. Si votre télécommande possède un bouton Paramètres, appuyez dessus. Mais, si votre télécommande n’a pas de bouton Paramètres, depuis l’écran d’accueil de votre téléviseur, naviguez et sélectionnez l’icône de la roue dentée Paramètres. Avec le menu Paramètres ouvert, naviguez et sélectionnez l’option Réseau et Internet. Enfin, sélectionnez WiFi. Votre téléviseur Sony Google TV commencera à rechercher les réseaux WiFi à portée. Une fois que vous avez trouvé votre réseau WiFi, sélectionnez-le et entrez le mot de passe. Avec le mot de passe entré, votre téléviseur Sony Google TV est maintenant connecté à votre réseau WiFi et a accès à Internet.

Connecter un téléviseur Sony au réseau WiFi fonctionnant sous Android TV OS

Certains anciens téléviseurs Sony alimentés par Android fonctionneront sous le système d’exploitation Android TV OS. Ces téléviseurs fonctionneront sous Android version 11 environ. Bien que les étapes pour connecter votre téléviseur Android Sony au réseau WiFi soient les mêmes que celles du téléviseur Sony Google, les noms seront légèrement différents. Découvrez les étapes ci-dessous.

Naviguez jusqu’à l’icône de la roue dentée Paramètres à l’écran d’accueil, en haut à droite. Désormais, sélectionnez Réseau et Internet, puis Configuration facile, et enfin WiFi

De plus, certaines autres versions de téléviseurs Android Sony peuvent avoir une légère différence dans les noms des options de menu. Vérifiez les étapes ci-dessous.

Ouvrez le menu Paramètres en y accédant depuis l’écran d’accueil. Désormais, choisissez Réseau, suivi de Configuration réseau. Enfin, choisissez Facile puis WiFi.

Lorsque vous trouvez votre réseau WiFi dans la liste, sélectionnez-le, puis choisissez votre réseau. Entrez le mot de passe et vous êtes désormais connecté à Internet sur votre téléviseur Android Sony.

Connecter de plus anciens téléviseurs Sony au réseau WiFi

Si vous possédez une ancienne version d’un téléviseur Sony qui est un peu plus ancien mais capable de se connecter à Internet via WiFi, vous pouvez suivre ces étapes.

Allumez votre téléviseur Sony et appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande. Désormais, sélectionnez l’option Paramètres, puis Réseau, et enfin Configuration réseau. Vous devez sélectionner l’option Configuration de connexion réseau ou Configuration sans fil. (Choisissez celle qui convient à votre téléviseur Sony particulier) Choisissez le réseau WiFi dans la liste à l’écran et votre téléviseur Sony est désormais connecté à Internet.

Connecter un téléviseur Sony au réseau WiFi (Anciennes variantes et modèles)

Si les étapes ci-dessus que nous avons répertoriées ne correspondent pas à votre modèle de téléviseur Sony particulier, vous pouvez consulter ces étapes alternatives pour connecter votre téléviseur Sony à un réseau WiFi.

Solution 1

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande et choisissez Paramètres. Sélectionnez l’option Préférences, puis Configuration et enfin Réseau. Choisissez Configuration réseau ou Configuration de connexion réseau. Choisissez votre réseau WiFi dans la liste. Entrez le mot de passe et connectez-vous à Internet.

Solution 2

En appuyant sur le bouton Accueil de votre télécommande, sélectionnez Paramètres. Choisissez Configuration réseau, puis Configuration de connexion réseau. Choisissez le réseau WiFi, entrez le mot de passe et connectez-vous à Internet.

Solution 3

Lorsque vous appuyez sur le bouton Accueil, sélectionnez le menu Paramètres. Choisissez Réseau, suivi de Configuration réseau. Recherchez votre réseau WiFi et sélectionnez-le lorsque vous le voyez. Tapez votre mot de passe et vous êtes maintenant connecté à Internet.

Pensées finales

Cela conclut le guide sur la façon de connecter facilement votre téléviseur Sony à un réseau WiFi. Selon le modèle de votre téléviseur Sony, les étapes vous seront applicables. Si votre téléviseur Sony n’a pas d’adaptateur WiFi intégré à la télévision, vous pouvez connecter un câble Ethernet de votre routeur au port Ethernet de votre téléviseur Sony. Certains des anciens téléviseurs Sony disposent d’une prise où vous pouvez connecter un adaptateur sans fil à votre téléviseur pour vous connecter à Internet.