Ce jeu de rôle et gestion, disponible sur PC et consoles, arrivera en février sur Android et iOS.

Oui, Votre Grâce sera bientôt disponible sur Android et iOS, et nous pouvons déjà nous préinscrire sur Google Play Store et sur l’App Store

Oui, Votre Grâce sera disponible sur Android et iOS en février

Le jeu dont nous allons parler dans cet article est sorti initialement en 2020 sur PC, Nintendo Switch et Xbox, et il est maintenant sur le point de sortir sur des appareils mobiles, ce qui permettra à davantage de fans de jeux de rôle et de gestion de s’immerger dans cette proposition. Plus précisément, nous parlons de Yes, Your Grace, le titre de No More Robots et Brave at Night, qui aura sa version pour Android et iOS grâce à Noodlecake, car ils sont responsables du portage.

Plus précisément, ce simulateur de gestion de royaumes, acclamé par la critique et inspiré du folklore slave, sortira sur Android et iOS le 1er février, mais vous pouvez déjà vous préinscrire pour y jouer dès sa sortie. Il convient de mentionner que Yes, Your Grace, apparemment, pourra être téléchargé gratuitement, mais il faudra payer pour profiter du jeu complet, environ 4,99 dollars (prix en euros à déterminer).

Yes, Your Grace arrivera sur Android et iOS le 1er février

Dans Yes, Your Grace, nous nous rendrons à Davern, un royaume médiéval fictif, où les monstres et les pratiques arcanes existent et font partie du quotidien, où nous incarnerons le roi Eryk, avec qui nous aurons pour tâche ardue de conseiller et d’aider les pétitionnaires qui viennent au salon du trône, car à chaque tour, quelqu’un de nouveau apparaîtra à la recherche d’une solution à ses problèmes. Cependant, ce sera à nous de décider de les aider ou non, car nous devrons peut-être économiser des ressources pour d’autres choses plus urgentes. Oui, les ressources ne sont pas illimitées.

En plus de satisfaire les citoyens du royaume mentionné, le roi Eryk a également la grande responsabilité de prendre soin de sa famille, qui rencontre également ses propres problèmes. « Vous serez confronté à des seigneurs avec une variété de personnalités ; Vous aurez besoin de leur support pour remporter la prochaine bataille, mais certains peuvent vous demander de commettre des actes répréhensibles pour consolider l’alliance. Une chose est certaine : il ne sera pas facile de tous les rendre heureux », ajoutent-ils dans la description du jeu. En plus du support de ces seigneurs, vous pourrez « engager des généraux, des sorcières et des chasseurs pour vous aider dans vos efforts ».

Avec tout cela dit, il nous reste seulement à rappeler que Yes, Your Grace sera disponible le 1er février 2024 sur Android et iOS, et vous pouvez déjà vous préinscrire sur le Google Play Store et l’App Store respectivement.