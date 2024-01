Redémarrer l’iPhone: voici comment faire

La question standard que le support informatique pose d’abord aux personnes en quête d’aide lors de la résolution d’un problème est la suivante : As-tu essayé de l’éteindre et de le rallumer ?

Ce n’est pas une tentative du support pour se débarrasser des utilisateurs en quête d’aide. Dans la plupart des cas, un redémarrage résout réellement le problème. Cela vaut également pour votre iPhone, car il s’agit simplement d’un ordinateur, bien qu’il soit petit et polyvalent. Mais comment redémarrer l’iPhone déjà ? Quelle est la combinaison de touches déjà ? Et n’y a-t-il pas un moyen plus facile que de devoir se souvenir d’une sorte de code Konami ?

Redémarrer l’iPhone : quelle combinaison de touches ? Cela dépend

La combinaison que vous devez appuyer pour redémarrer votre iPhone dépend de votre modèle et de votre système d’exploitation. À partir de l’iPhone X et des modèles ultérieurs, la procédure est la même pour tous les modèles :

Appuyez brièvement sur le bouton « Augmenter le volume » et relâchez immédiatement Appuyez brièvement sur le bouton « Baisser le volume » et relâchez immédiatement Appuyez sur le bouton latéral et relâchez-le uniquement lorsque le logo Apple apparaît.

Vous pouvez également redémarrer l’iPhone 8 ou l’iPhone SE 2e génération de cette manière.

Pour les modèles plus anciens, vous devez utiliser d’autres combinaisons de touches. Sur l’iPhone 7, maintenez les touches « Baisser le volume » et « Veille » enfoncées simultanément jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Sur l’iPhone 6s ou l’iPhone SE 1ère génération, maintenez les touches « Veille » et « Accueil » enfoncées.

Alternative : redémarrer l’iPhone via les paramètres

Vous pouvez également éteindre votre iPhone en accédant à Paramètres> Général > Éteindre (faites défiler jusqu’en bas du menu) si vous n’avez pas la combinaison de touches à portée de main. Mais le meilleur moyen est de le faire par commande vocale.

À partir d’iOS 16, tout devient beaucoup plus simple

Si vous avez un iPhone à partir d’iOS 16 ou un iPad à partir d’iOS 16.1, le redémarrage sera beaucoup plus simple. Il vous suffit de demander à Siri de le faire pour vous. Vous n’avez plus besoin de mémoriser une combinaison de touches, il vous suffit de dire quelque chose comme « Hey Siri, redémarre mon iPhone ».

La vidéo vous montre à quel point c’est simple.

Redémarrer l’iPhone par commande vocale

Vous pouvez également annuler la commande si vous changez d’avis :

Redémarrer l’iPhone

Et si Siri ne réagit plus ?

Et si vous devez redémarrer votre iPhone parce que rien ne fonctionne, même pas Siri ? Alors bien sûr, vous ne pouvez pas redémarrer par commande vocale. Dans ce cas, vous devez utiliser la combinaison de touches décrite ci-dessus.