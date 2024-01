Devil Mai Cry : Peak of Combat est maintenant disponible en téléchargement sur les mobiles Android et iPhone

Devil Mai Cry: Peak of Combat est disponible sur mobile depuis hier, le 10 janvier, et est gratuit, bien qu’il y ait des achats dans l’application

Devil Mai Cry: Peak of Combat est maintenant disponible

Comme nous l’avons dit dans l’article où nous avons mis en avant les nouveaux jeux les plus populaires qui arriveront sur iPhone et iPad cette année 2024, cette année nous attend une belle quantité de titres qui, d’une manière ou d’une autre, arriveront sur les appareils mobiles pour faire croître encore davantage ce marché. L’un de ces grands titres est Devil Mai Cry: Peak of Combat, dont nous avons déjà dit dans l’article mentionné qu’il sortirait sur les téléphones Android et iOS le 10 janvier, c’est-à-dire hier même.

Par conséquent, cette itération mobile de la saga hack and slash de Capcom est déjà disponible sous Android et iOS, vous pouvez donc déjà le télécharger à la fois depuis le Google Play Store et depuis l’App Store. De plus, si vous voulez jeter un œil à ce que nous propose cette nouvelle version de Devil Mai Cry avant de vous y plonger, ils en ont profité pour sortir une bande-annonce de lancement plus qu’attrayante.

Devil Mai Cry: Peak of Combat est maintenant disponible sur mobile avec une bande-annonce de lancement

Après une longue attente, le jeu est enfin sorti et a déjà des milliers de téléchargements. Rappelons que ce Devil Mai Cry: Peak of Combat a pris plusieurs années de développement, des années pendant lesquelles il s’est passé de nombreuses choses et ce n’est que l’année dernière que son nom officiel a été annoncé, bien que sa date de sortie ait été révélée le mois dernier, après avoir proposé plusieurs bêtas et accès anticipés tout au long de 2023. Heureusement, nous pouvons maintenant tous nous plonger dans cette proposition qui promet d’être un nouvel opus à la hauteur de la saga emblématique de Capcom.

Évidemment, étant un bon jeu mobile, celui-ci est gratuit et comprend des achats intégrés, ce qui n’est pas négligeable de mentionner. Pour finir, nous voulons partager avec vous la description du jeu fournie à la fois sur le Play Store et sur l’App Store : « Devil Mai Cry: Peak of Combat est un jeu mobile autorisé créé par NebulaJoy, avec la participation profonde de l’équipe officielle de Capcom Devil Mai Cry. Le jeu hérite des compétences de stratégie gratuites et flexibles de Devil Mai Cry ainsi que du style de combat magnifique et sans restriction, tout en offrant aux joueurs une expérience immersive combinée grâce à sa technologie de capture de mouvement de pointe dans l’industrie, qui reproduit parfaitement les batailles les plus emblématiques de Devil Mai Cry, rendant l’expérience plus diversifiée« .