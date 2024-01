Alors, vous venez d’obtenir le tout nouveau et meilleur casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. Il y a beaucoup de choses à aimer dans ce nouveau casque VR, avec de nombreuses fonctionnalités et choses intéressantes que vous pouvez faire avec. Bien que tout cela soit fantastique, un aspect important du Meta Quest 3 est la durée de vie de la batterie. Les utilisateurs veulent savoir combien de temps leur batterie va durer et combien de temps il faudra pour la recharger.

Si vous recherchez des informations sur la capacité de la batterie, le temps de charge et autres détails liés à la batterie du Meta Quest 3, vous êtes au bon endroit.

Combien de temps faut-il pour charger le Meta Quest 3 ?

Avant de parler du temps nécessaire pour charger le casque VR Meta Quest 3, il est important de connaître des informations importantes sur la batterie, comme sa capacité, son type et si elle prend en charge la charge rapide ou non.

Plongeons-nous dans le sujet.

Capacité de la batterie du Meta Quest 3

Le Meta Quest 3 est livré avec une batterie plus importante par rapport au Meta Quest 2. Avec le nouveau Meta Quest 3, vous disposez désormais d’une énorme batterie de 4 679 mAh. Il s’agit d’une batterie de 18 watt-heures avec une tension nominale de 3,87 volts. Le poids de cette nouvelle batterie pour le Meta Quest 3 est de 69 grammes.

Temps de charge du Meta Quest 3

Lorsque vous utilisez l’adaptateur 18W fourni avec le Meta Quest 3, la batterie met environ 23 heures à se charger complètement.

Si vous utilisez un bon adaptateur tiers comme celui d’Anker, vous pouvez charger le Meta Quest 3 en une heure et 56 minutes. Cela réduit le temps total nécessaire pour charger le Meta Quest 3 de 20 à 25 minutes.

Si vous prévoyez d’utiliser l’adaptateur Anker avec le dock de chargement pour charger le Meta Quest 3 ainsi que la sangle et la batterie entière, il vous faudra environ 3 heures et demie pour charger complètement.

Durée de vie de la batterie du Meta Quest 3

Désormais, voyons combien de temps dure la batterie du Meta Quest 3 en fonction des différentes activités sur le Meta Quest 3.

Utilisation moyenne : 2,2 heures

Utilisation pour les jeux : 2,4 heures

Utilisation des médias sociaux : 2,2 heures

Travail de productivité : 1,5 heures

Consommation de médias : 2,9 heures

En fonction des différents paramètres de la batterie que vous ajustez, votre consommation de batterie variera. Bien sûr, si vous vous procurez la sangle élite et le kit de batterie, vous pouvez vous attendre à environ 3 heures d’autonomie en plus de la batterie intégrée au Meta Quest 3.