Après près de deux décennies, nous verrons enfin 28 ans plus tard

Nouvelle suite ou le début d’une trilogie?

Cillian Murphy juste réveillé

Un de nos films de zombies favoris, ou d ‘infectés, d’accord, 28 jours plus tard, aura enfin une nouvelle suite. En 2002, ce film dans lequel Cillian Murphy a finalement obtenu la reconnaissance qu’il mérite a été publié, et quelques années plus tard, en 2007, la suite a été réalisée. La logique nous invitait à penser que nous aurions ensuite 28 mois plus tard, mais cela ne s’est jamais produit.

Ce ne sera pas le cas, car ce qui viendra après tout ce temps sera 28 ans plus tard, nous ne savons pas si ce sera un film unique ou s’il sera raconté sous la forme d’une trilogie, comme l’indiquent les premières informations. Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) et Alex Garland, réalisateur et scénariste de 28 jours plus tard respectivement, travaillent déjà dessus, et en réalité, ils la proposent à différents studios et plateformes pour pouvoir commencer sa production aussi tôt que possible.

Il est prévu que Boyle réalise le premier volet s’il s’agit finalement d’une trilogie, et que chaque film ait un budget d’environ 75 millions de dollars.

28 jours plus tard

Un des grands moments de changement de paradigme dans le genre du film de zombies est arrivé avec 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Ici, les zombies suivent les principes de base des morts-vivants insatiables (ils veulent te tuer, leur morsure t’infectera et t’assimilera, etc.), mais ces monstres coursent après toi à toute vitesse comme des hyènes démentes. Le Retour des morts-vivants (1985) a peut-être devancé ce film avec les créatures rapides, mais 28 jours plus tard l’a transformé en une tendance.

Oui, les zombies rapides sont devenus la nouvelle vague de l’horreur. Tu n’étais plus entouré de créatures lentes qui erraient, plus de foules d’endormis, maintenant c’était comme être poursuivi par un groupe de maniaques.

Notre anxiété croissante à propos des maladies infectieuses a inspiré ce film malicieux sur un virus de la rage exposé au public par un laboratoire secret. Avec Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson et Christopher Eccleston dans les rôles principaux, 28 jours plus tard est la perfection post-apocalyptique qui a ravivé les flammes du genre zombie autrefois moribond et a donné de nouvelles raisons d’avoir peur. L’idée d’un personnage hospitalisé qui se réveille après un mois et découvre que le monde entier s’est effondré en si peu de temps a particulièrement influencé (ce qui sera plus tard repris dans The Walking Dead lorsque Robert Kirkman a commencé la bande dessinée en 2003).