Voici les jeux qui arrivent sur PS Plus Extra et Premium en janvier 2024

Le temps passe très vite et nous sommes déjà presque à la mi-janvier, ce qui signifie que nous devons recevoir des nouvelles concernant l’un des services d’abonnement les plus reconnus dans le monde des jeux vidéo. Il y a quelques jours, nous vous révélions les jeux qui allaient arriver pendant la première moitié du mois sur Xbox Game Pass, et aujourd’hui nous devons nous rendre sur PlayStation pour découvrir les ajouts qui entreront dans leur PS Plus en janvier. Pour être exacts, nous devons parler des niveaux Extra et Premium du service populaire.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, hier après-midi, les nouveaux jeux qui arriveront ce mois-ci de janvier 2024 sur PS Plus Extra et Premium (les deux niveaux qui sont au-dessus de l’Essential, le niveau le plus basique du service) ont été annoncés, une information partagée par Sony sur le blog officiel de PlayStation. Parmi les 14 titres qui caractérisent les arrivées de ce mois, nous pouvons souligner la présence de l’un d’entre eux au-dessus des autres, ce qui ne signifie pas que le reste des propositions soit de peu d’intérêt, bien au contraire.

Le jeu qui se démarque ce mois-ci est Résident Evil 2 Remake, qui est le meilleur remake de la franchise de Capcom et l’un des meilleurs jamais réalisés. Cependant, en ajoutant ce jeu aux autres propositions, nous avons un mois de janvier très intéressant. Comme nous l’avons dit, ce sont 14 nouveaux jeux qui seront ajoutés et ce sera le 16 janvier prochain, et ils se répartissent en 9 titres pour PS4 et PS5, et 5 autres classiques pour les abonnés Premium.

The PlayStation Plus Game Catalog for Janvier include: 🧟‍♂️ Resident Evil 2

🎲 Tiny Tina’s Wonderlands

🚀 Hardspace: Shipbreaker …and more. The full lineup: https://t.co/6mMImcB8fM pic.twitter.com/vOlrNrvD2J — PlayStation (@PlayStation) Janvier 10, 2024

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5.

Résident Evil 2 Remake | PS4, PS5.

Hardspace: Shipbreaker | PS5.

LEGO City Undercover | PS4.

Just Cause 3 | PS4.

Session: Skate Sim | PS4, PS5.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4.

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5.

Surviving the Aftermath | PS4.

Jeux qui arrivent sur PS Plus Premium en janvier 2024