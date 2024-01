Instagram a un problème avec la publicité, est accusé de mettre en relation des annonces avec du contenu violent

Walmart et Match Group ont signalé le problème à Meta, maintenant l’entreprise est accusée par l’avocat général du Nouveau-Mexique de promouvoir sur ses plateformes du contenu violent et illégal.

Les entreprises paient pour promouvoir des publicités sur Instagram et Facebook, puis découvrent que parmi les parrainages apparaissent des images et des vidéos d’abus sur mineurs. Raúl Torrez, l’avocat général du Nouveau-Mexique, a accusé Meta : « De nouvelles preuves montrent que les responsables de Meta trompent les annonceurs d’entreprise, les contenus sponsorisés apparaissent en effet avec des images et vidéos profondément inquiétantes qui violent clairement les normes promises par Meta. M. Zuckerberg et Meta ne sont pas honnêtes et transparents sur ce qui se passe sur la plateforme », lit-on dans la plainte. « La société a également permis aux adultes de rechercher, d’envoyer des messages et d’attirer des mineurs. »

Selon les documents, toutes les images et vidéos découvertes lors de l’enquête ont été signalées à Meta. Selon la plainte, l’entreprise n’aurait supprimé que la moitié du contenu. « Les enquêteurs ont également découvert que les publications supprimées réapparaissaient fréquemment sur les plateformes », explique la plainte. « Meta est capable d’identifier ce contenu mais est incapable de le gérer efficacement ».

Les accusations de Match et Walmart

Tout l’affaire a commencé avec Match, la société mère des applications de rencontres comme Tinder et Hinge. En novembre, Match a contacté Meta : ils ont remarqué que parmi les annonces sur Facebook et Instagram de leurs applications de rencontres, des contenus « inquiétants » sont apparus. Parmi eux, un groupe appelé « seules les femmes sont massacrées », qui montrait des vidéos de femmes tuées, et Reel qui « promouvaient des activités illégales et d’exploitation« .

Le PDG de Match, Bernard Kim, a écrit à Zuckerberg : « Meta ajoute à côté de nos annonces du contenu offensant, obscène et potentiellement illégal, y compris la sexualisation des mineurs et les violences sexistes ». Match a dépensé des millions de dollars en publicité sur Meta mais « nos annonces sont diffusées aux utilisateurs qui visionnent du contenu violent ».

Également, Walmart, en octobre, a envoyé un courrier à Meta. L’entreprise, comme Match, a remarqué que des vidéos et des images violentes et offensantes apparaissaient à côté de leurs contenus promotionnels sur les plateformes de Meta. « Nous prenons extrêmement au sérieux les questions liées à la sécurité de la marque et la protection de nos clients et des communautés sera toujours une priorité absolue », a expliqué Walmart dans un communiqué.

La plainte contre Meta

Torrez a écrit dans la plainte : « Les expériences de Match et Walmart sont emblématiques, elles représentent un problème plus large ». Avant d’intenter la plainte, les enquêteurs du bureau de l’avocat général du Nouveau-Mexique ont mené leurs propres enquêtes sur l’exploitation sexuelle des mineurs sur Facebook et Instagram. « Ils ont trouvé de nombreux articles et comptes représentant et promouvant des contenus montrant l’étouffement, les gifles, les communiqués sexuels et l’abus de filles ».

Le cas X (anciennement Twitter)

Lorsque Elon Musk a acheté Twitter, désormais X, il a licencié près de la moitié des employés. Parmi eux, l’équipe de modération, et le réseau social est devenu un territoire sauvage. Des comptes faux mais « vérifiés » sont apparus sur le réseau. Du profil de Jésus-Christ à celui de LeBron James annonçant son départ des Lakers. Et puis Super Mario faux qui tweete des insultes racistes. Des comptes certifiés faisant de la propagande pour le Kremlin sont également apparus.

En plus des utilisateurs, les annonceurs ont également fui pour ne pas voir leurs produits sponsorisés parmi des contenus violents et offensants. Selon Insider Intelligence, le réseau social aura des revenus de moins de trois milliards de dollars en 2023. En effet, X a perdu la moitié de ses revenus publicitaires. Musk avait expliqué : « Nous générons encore un flux de trésorerie négatif en raison d’une baisse d’environ 50% des revenus publicitaires« .