Comment Copilot, la nouvelle IA de Microsoft pour smartphone qui veut agir en tant qu’assistant personnel, fonctionne-t-elle

Intelligence artificielle (IA)

L’objectif de l’application est de devenir un support pour aider les utilisateurs dans toutes leurs activités. Copilot a déjà été téléchargée par 1,5 million d’utilisateurs à travers le monde et est disponible sur les smartphones iOS et Android.

Microsoft a rapidement compris l’importance de créer des chatbots basés sur l’intelligence artificielle (IA) qui fonctionnent bien, c’est pourquoi l’entreprise a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, la société mère de ChatGPT. Actuellement, elle passe à l’action, et après le lancement de Bing, arrive Copilot sur les smartphones Android et iOS. L’application est très similaire à ChatGPT, la principale différence étant que la version gratuite du chatbot d’OpenAI utilise GPT-3.5, tandis que Copilot utilise GPT-4, le dernier modèle linguistique (LLM) d’OpenAI, sans avoir à souscrire à un abonnement (l’application peut donc être utilisée gratuitement, sans coûts supplémentaires). « En combinant la puissance de GPT-4 avec les capacités imaginatives de DALL·E 3, Copilot améliore non seulement votre flux de travail de conception, mais peut également stimuler votre créativité à de nouveaux niveaux passionnants », peut-on lire dans la description de l’application.

Il est possible que la stratégie de Microsoft soit de remplacer l’application Bing par l’application Copilot, mais l’entreprise n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. Nous ne connaissons que les plans à long terme. En effet, après la prophétie « un ordinateur sur chaque bureau », Bill Gates imagine maintenant un assistant virtuel pour chaque personne, capable d’accomplir n’importe quelle tâche d’ici les 5 prochaines années. « Nous n’aurons plus besoin d’utiliser différentes applications pour nos activités. Il vous suffira de demander à votre appareil, dans le langage courant, ce que vous voulez faire. Le logiciel pourra répondre personnellement car il aura une compréhension approfondie de votre vie. Quiconque est en ligne pourra avoir un assistant personnel alimenté par l’intelligence artificielle qui va bien au-delà de la technologie d’aujourd’hui », expliquait Microsoft dans un article de blog officiel. L’idée de base de Microsoft Copilot est donc de devenir un copilote IA pour aider les utilisateurs dans toutes leurs activités. Il sera progressivement intégré aux produits de l’entreprise, tels qu’Excel et Office, et apparaîtra également sur les claviers de la société, avec un nouveau bouton d’accès à Copilot.

Comment fonctionne Copilot

Copilot fonctionne de manière similaire aux autres chatbots. Les utilisateurs peuvent taper une question et recevoir des réponses de l’intelligence artificielle, demander par exemple de composer des histoires, des scripts, de créer des itinéraires personnalisés, de mettre à jour des curriculum vitae ou de résumer des textes complexes. De plus, l’application propose également la fonctionnalité « Image Creator » basée sur DALL·E 3. Il est donc possible de créer des images, des logos ou des arrière-plans personnalisés.

Comment télécharger l’application Microsoft

Copilot a été lancée pendant les fêtes et a été téléchargée par 1,5 million d’utilisateurs à travers le monde, selon les données fournies à TechCrunch par data.ai. La nouvelle application est déjà disponible sur le Google Play Store et l’Apple Store. La télécharger est très simple, il suffit de la rechercher dans les stores et d’appuyer sur « Installer » pour pouvoir l’utiliser sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Le nouveau bouton sur les claviers des PC à partir de 2024

Outre l’application, les futurs PC et notebooks Windows disposeront également d’un nouveau bouton dédié à l’assistant basé sur l’IA Copilot. Il suffira de l’appuyer pour utiliser l’assistant virtuel. La position du bouton Copilot pourrait varier en fonction du marché, mais il se trouvera généralement en bas à droite. « Il y a près de 30 ans, nous avons introduit la touche Windows dans les claviers des PC pour permettre à des personnes du monde entier d’interagir avec Windows », a expliqué Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing grand public de Microsoft. « Nous considérons cela comme un autre moment de transformation dans le parcours de Windows, où Copilot deviendra le point d’entrée dans le monde de l’IA sur PC. Le bouton Copilot rejoint la touche Windows en tant qu’élément central du clavier pour PC, et lorsqu’il est pressé, il invoquera Copilot dans l’expérience Windows pour faciliter l’interaction avec Copilot au quotidien ».