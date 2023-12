Google Pixel : stabiliser les vidéos (après coup) sans tremblements

Sortez rapidement votre smartphone et enregistrez une vidéo. Bien sûr, il n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui de capturer des images en mouvement et de les partager avec le monde entier. Mais la plupart des enregistrements sont flous sans gimbal ou trépied, ce qui rend le visionnage pénible.

Cependant, sur Google Pixel, vous pouvez prévenir de tels enregistrements ou les corriger ultérieurement en quelques étapes seulement, en utilisant les outils intégrés.

Sommaire :

Stabiliser les vidéos tremblantes a posteriori

Le petit icône discret cache la fonction de stabilisation. (Capture d’écran)

Les smartphones Google Pixel utilisent un mode de stabilisation. Si vous oubliez de l’activer à l’avance (voir ci-dessous), vous pouvez toujours stabiliser la vidéo par la suite en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Photos (pas l’application Caméra). Sélectionnez le clip que vous souhaitez stabiliser. Appuyez sur le bouton Éditer lors de la lecture de la vidéo. Appuyez sur l’icône de cadre à droite de l’icône du haut-parleur. Attendez un moment que la vidéo soit stabilisée. Appuyez sur Enregistrer une copie.

Le résultat peut ressembler à ceci :

Prérequis : ce dont vous avez besoin

La stabilisation vidéo de cet exemple fonctionne en général avec les smartphones Google Pixel, sous Android 10 ou version supérieure.

Pour ce tutoriel, nous avons utilisé un Google Pixel 7 avec Android 14 et la version actuelle de l’application Caméra (9.0.115.561695573.37). Cela fonctionne également avec les tout derniers modèles Pixel 8.

Prévenir les vidéos tremblantes dès le départ

Si vous possédez un smartphone Google Pixel compatible, vous pouvez facilement activer la stabilisation vidéo dans l’application Caméra :

Ouvrez l’application Caméra et accédez à l’écran de capture vidéo en appuyant au centre en bas sur l’icône vidéo. Appuyez maintenant en bas à gauche sur l’icône en double. Choisissez dans le menu contextuel le mode de stabilisation parmi les trois proposés.

Étape 1 Étapes 2 et 3

Explication des modes de stabilisation

L’icône de gauche, un cadenas, est destinée aux enregistrements sur trépied ou à partir d’un point fixe. Le mode « Fixe » convient particulièrement aux prises de vues longue durée.

La deuxième icône montre une main tremblante. Dans ce mode, le smartphone Pixel corrigera automatiquement de petits mouvements de la main.

L’icône de droite montre une personne en train de courir. Ce mode de stabilisation est conçu pour les enregistrements avec des mouvements intensifs, par exemple lorsque vous filmez pendant que vous faites du vélo ou une course (mode Action).

Activer le mode balayage pour des enregistrements dignes du cinéma

Avec Android 14 et la version révisée de l’application Caméra, Google a déplacé le quatrième mode de stabilisation dans l’application. Si vous êtes en mode vidéo, faites glisser vers la gauche jusqu’à l’onglet Balayage.

La stabilisation est désormais activée et elle vise principalement à compenser les mouvements lents de gauche à droite lorsque vous souhaitez réaliser une photo panoramique, par exemple.

Limites de la stabilisation

Peu importe à quel point l’enregistrement est flou, le Google Pixel peut le stabiliser de manière étonnamment efficace. Cependant, il y a quelques limites, en particulier en termes de qualité vidéo. En réalité, le logiciel tourne et retourne chaque image fixe pour les rendre plus stables avec les autres images. Cela nécessite cependant de recadrer la zone de l’image. En d’autres termes, l’application coupe toujours une partie en haut, en bas, à gauche et à droite, ce qui réduit la résolution native de la vidéo.

C’est pourquoi vous devriez idéalement filmer en 4K, car l’effet de recadrage après la stabilisation est moins important. De plus, nous avons constaté dans notre test que les enregistrements vidéo à 60 images par seconde plutôt qu’à 30 donnent de meilleurs résultats.

Si vous suivez ces quelques conseils, vous pouvez obtenir d’excellents résultats avec la stabilisation.

(Image d’ouverture : Pexels / Elena Chioru)