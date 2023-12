Événement Le Big Bang de Fortnite en direct : voici le spectaculaire concert d’Eminem

Aujourd’hui est le jour où est célébré l’événement final Le Big Bang de Fortnite, qui amènera le jeu d’Epic Games à son Chapitre 5. Il ne s’agit pas seulement d’un événement qui fait avancer la narration du jeu, mais aussi d’un concert d’Eminem qui se déroulera en même temps. Dans cette annonce, vous trouverez toutes les informations sur le concert, y compris quand ça commence, comment le regarder et bien plus encore. Allons-y:

À quelle heure commence l’événement Le Big Bang de Fortnite et comment y participer

L’événement final Le Big Bang de Fortnite commence le 02/12/2023 à 20h00 CET. C’est-à-dire, le samedi 2 décembre 2023 à 20h00 heure espagnole. Cette date et cette heure correspondent à celles des pays et territoires hispanophones suivants:

France : 20h00 du samedi 2 décembre.

✅ Évènement inoubliable

✅ Évolution de toutes les choses telles que vous les connaissez

2 décembre 2023 à 13h MX/ 16h AR/ 20h CET.

Pour participer à l’événement Le Big Bang et pouvoir assister en direct au concert d’Eminem, nous devons être connectés à Fortnite avant la date et l’heure indiquées en fonction de notre région. Une fois cela fait, nous devons entrer dans le mode de jeu Le Big Bang et commencer une partie. Nous vous recommandons d’être à l’intérieur trente à soixante minutes avant pour éviter les problèmes ou les pannes de dernière minute et vous assurer que vous pouvez entrer.

Mise à jour du 02/12/2023 19:25 CET : Epic Games indique qu’il y a des problèmes de connexion, l’événement sera répété deux fois de plus après la première session à 20h CET.

Eh bien, cela s’est compliqué rapidement. Si vous êtes dans le salon ou dans une file d’attente, ne vous inquiétez pas ! Nous ajouterons deux autres occasions du Big Bang après 13h MX, 16h AR et 20h CET. — Fortnite_FR (@Fortnite_FR) 2 décembre 2023

Résumé de l’événement Le Big Bang de Fortnite : voici comment s’est déroulé le concert d’Eminem

Remarque de l’auteur : cette section est en cours de construction et nous mettrons à jour les informations peu à peu. Soyez patients s’il vous plaît. Quelques minutes après la fin de l’événement, nous ajouterons une vidéo pour que ceux qui n’ont pas pu le voir dans le jeu puissent voir comment cela s’est passé.

Comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, nous avons attendu plus d’une heure en ligne avant le début de l’événement au cas où. Ce ne serait pas la première fois que Fortnite rencontre des problèmes avec ses serveurs face à l’afflux de joueurs, et il vaut mieux prévenir que guérir.

Nous attendons patiemment dans la salle d’attente

Environ 35 minutes avant le concert, la liste de jeu Le Big Bang a été activée et Fortnite a commencé à désactiver les autres modes de jeu. Nous sommes entrés et avons attendu patiemment.

Nous choisissons le mode de jeu Le Big Bang pour accéder à l’événement

Quinze minutes avant le début de l’événement, Fortnite nous a offert les deux récompenses gratuites en raison des nombreux problèmes de connexion : l’écran de chargement Le Big Bang et le style supplémentaire Marshall Magmatique pour le skin Se Llamaba Marshall d’Eminem.

Nous avons obtenu les récompenses de l’événement avant qu’il ne commence en raison des nombreux problèmes de serveur liés à l’afflux de joueurs

Dix minutes avant le début de l’événement, nous avons décidé de participer à une partie.

Nous entrons dans l’événement

Une fois à l’intérieur, nous avons attendu patiemment que le compte à rebours atteigne zéro.

Nous attendons que l’événement commence

Au revoir à Fortnite: Origines et Fortnite Chapitre 4, bonjour à Fortnite Chapitre 5

Epic Games lui-même a publié avant le début de l’événement Le Big Bang la première bande-annonce de la Saison 1 de Fortnite Chapitre 5 : Contre-culture, qui commence le dimanche 3 décembre 2023.

Dans cette nouvelle bande-annonce, nous pouvons voir de nombreuses nouveautés de la nouvelle saison du jeu, dont les nouveaux skins de Solid Snake de Metal Gear et Peter Griffin de « Family Guy ».

Solid Snake de Metal Gear et Peter Griffin de « Family Guy » sont les grandes nouveautés en termes de nouveaux skins dans la nouvelle saison de Fortnite

