Les investisseurs de Tesla demandent la suspension d’Elon Musk en raison de son comportement antisémite

Les actionnaires de Tesla ont condamné Elon Musk pour son comportement antisémite. Cela est dû à son comportement sur sa plateforme de médias sociaux, X, et sur d’autres médias ce jeudi. Suite à l’incident, plusieurs investisseurs ont appelé publiquement à sa suspension. Selon Bloomberg, les investisseurs veulent maintenant qu’Elon Musk s’éloigne de Tesla, l’une des entreprises qu’il a contribué à construire et à rendre prospère. En plus des actionnaires de Tesla, Apple a également agi contre Musk en mettant en pause ses publicités sur X. Les raisons sont exactement les mêmes, les discours de haine gratuits qui se propagent sur X. (Source).

La réaction violente a été déclenchée après que Musk ait soutenu un tweet affirmant que la communauté juive « propageait la haine contre les Blancs ». Il a déclaré que le tweet était « la vérité réelle » et a ensuite attaqué la Ligue anti-diffamation (ADL), un groupe de défense des droits civils militant contre l’antisémitisme.

Elon Musk fait face à une réaction violente en raison de ses actions sur X

Jerry Braakman, CIO de First American Trust, qui détenait environ 16 000 actions de Tesla au 30 septembre, a déclaré : « Il n’y a aucune excuse pour la propagation de la haine par n’importe quel PDG de n’importe quelle société cotée en bourse ». Il a ajouté : « Le conseil d’administration de Tesla devrait le mettre en congé pendant un ou deux mois ».

D’autres leaders de la technologie condamnent également les actions de Musk. Apple prévoit de suspendre la publicité sur X, selon un communiqué d’Axios vendredi. Lionsgate cessera également ses publicités sur la plateforme de médias sociaux en raison des remarques. Les deux s’ajoutent à IBM, qui a retiré sa publicité de la plateforme après qu’elle ait été diffusée à côté de contenu nazi. De plus, le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, est allé plus loin en demandant à Elon Musk de démissionner de toutes ses entreprises dans un article sur Threads mercredi.

Les investisseurs de Tesla sont furieux du comportement d’Elon Musk. Cependant, ils souhaitent continuer d’investir chez Tesla

Dozens d’investisseurs sont de plus en plus mécontents des commentaires récents de Musk. Cependant, peu d’entre eux se désinvestissent de l’entreprise de voitures électriques. Malgré les controverses, les actions de Tesla ont augmenté d’environ 10% cette semaine, malgré une légère baisse jeudi.

Kristin Hull, fondatrice et PDG de Nia Impact Capital, un fonds d’impact social détenant 282 000 dollars d’actions Tesla en 2023, a déclaré qu’elle était « consternée » après la promotion de l’antisémitisme par Musk. L’absence de « mesures punitives sérieuses » de la part du conseil d’administration de Tesla est une préoccupation pour Hull, et son fonds suggère qu’une réaction appropriée serait une « dénonciation par le conseil d’administration, une rétrogradation, une réaffectation, une suspension, voire une révocation ».

Un autre investisseur de Tesla, Ross Gerber, a déclaré : « Je n’ai jamais eu cela avec aucune entreprise dans laquelle j’ai jamais investi de ma vie ». Gerber est le PDG de Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, qui détenait 400 000 actions de Tesla fin septembre. Il a ajouté : « Son comportement et les dommages qu’il a causés à la marque sont absolument scandaleux ». En plus de son mécontentement, Gerber a déclaré qu’il remplacerait sa Tesla par une Rivian l’année prochaine. Pour ceux qui l’ignorent, Rivian produit également des voitures électriques et fait concurrence à Tesla sur ce marché en plein essor.

Le moment était mal choisi

Même la Maison Blanche a condamné Musk pour avoir promu « la haine antisémite et raciste », vendredi. Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, note que son comportement survient un mois après la journée la plus meurtrière pour le peuple juif depuis l’Holocauste. C’était l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Tout comme les autres controverses qui entourent Musk depuis sa prise de contrôle de Twitter (maintenant X), celle-ci reste sans une action appropriée de la part du dirigeant. Musk continue de se faire des « ennemis » dans le monde numérique en raison des problèmes liés à X, qui est l’un des plus grands réseaux sociaux disponibles. Cependant, il pourrait bientôt perdre de sa pertinence en raison du nombre de coups qu’il a reçus depuis la prise de contrôle. X a perdu une bonne partie de ses annonceurs, ce qui signifie une baisse significative des revenus. Maintenant, Tesla pourrait également subir les conséquences des actions de Musk sur les médias sociaux.

Au moment où j’écris cet article, le dirigeant n’a pas encore fait de déclaration officielle concernant les tests.

