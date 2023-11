Fixer les panneaux solaires sur le balcon avec du velcro ? (Pas) une bonne idée

Les centrales électriques de balcon doivent être fixées à une balustrade de balcon ou à un mur de maison. En alternative, le montage au sol est possible, où les modules photovoltaïques sont placés dans le jardin ou sur le toit plat.

Il s’agit toujours de structures métalliques qui soutiennent la centrale électrique de balcon et la fixent au balcon ou à la maison. Il y a un engouement pour l’installation de bande velcro, plus facile et plus rapide, mais qui ne convient pas à chaque centrale électrique.

Centrales électriques de balcon avec montage à bande velcro ?

Parmi les centrales électriques de balcon, seuls quelques modèles sont conçus pour un montage avec bande velcro. Le BKW (Balkonkraftwerk) le plus populaire de ce type est probablement le Commodore CSK 600.

Le CSK 600 est livré avec quatre panneaux solaires sans cadre de 150 watts chacun, pesant seulement 2,6 kg chacun. Cela est dû à la construction multicouche, où des matériaux composites extrêmement fins protègent les cellules solaires à l’avant et à l’arrière.

Ces modules sont résistants au vent et aux intempéries tout en étant très légers. Pour comparaison : un module solaire en verre-verre comme celui du Technaxx 220 pèse plus de 21 kg.

Les panneaux solaires légers sont fixés à la balustrade du balcon avec des bandes velcro. Cependant, le montage sur un mur n’est pas possible avec cet accessoire.

Les avantages des bandes velcro

Les avantages du montage à bande velcro de votre centrale électrique solaire peuvent être rapidement résumés. Le plus grand avantage est la fixation rapide et sans outils des panneaux sur la balustrade du balcon. Les structures métalliques de soutien des autres centrales électriques solaires conventionnelles nécessitent un certain temps pour pouvoir supporter les lourds cadres en verre-verre ou en verre-film.

Le CSK 600 s’installe avec des bandes velcro. (Photo : Commodore)

Si vous décidez de changer d’emplacement, cela se fait également en un clin d’œil grâce aux bandes velcro. Il suffit de détacher les bandes velcro, fixer le panneau au nouvel emplacement et c’est tout !

De plus, vous pouvez remplacer facilement les bandes velcro endommagées plutôt que de vous demander si le fabricant propose toujours une fixation appropriée.

Les inconvénients du montage à bande velcro

Jusqu’à présent, les bandes velcro semblent être la solution idéale pour le montage de panneaux solaires légers. Cependant, comme toute technologie, les attaches rapides pour modules solaires ont leurs inconvénients.

Par exemple, Commodore parle d’une durée de vie de dix ans avant de devoir remplacer les sangles. Étant donné la « durée de vie » moyenne de 25 ans pour les modules solaires, cela signifie qu’après l’installation initiale, deux remplacements de bande velcro doivent être effectués.

Le montage à bande velcro est inclus dans le concept technique du Commodore CSK 600. (Photo : Frank Müller)

Cependant, cela dépend des conditions météorologiques spécifiques. Les changements de température fréquents, les longues périodes de froid et les conditions pluvieuses affectent les fermetures à bande velcro, il est donc recommandé de les remplacer tous les deux ans. Cela garantit le maintien sécurisé des panneaux solaires.

Montage à bande velcro de modules solaires en verre-verre ?

Il est fortement déconseillé de faire un montage à bande velcro avec des modules en verre-film ou en verre-verre. Ils sont si lourds que les bandes velcro ne peuvent pas maintenir les panneaux solaires lourds de manière fiable et peuvent se détacher à haute vitesse du vent. Une bande de 50 mm x 100 mm peut supporter jusqu’à 7 kg – les bandes velcro fournies par Commodore sont conçues pour une charge maximale de 71 kg et une vitesse du vent de 230 km/h, selon les spécifications du fabricant.

Cependant, Commodore propose un montage sur mesure avec bande velcro pour la centrale électrique de balcon CSK-600, spécialement conçu pour les panneaux fournis – pas pour les types de modules solaires lourds.

Le montage du Technaxx 220 avec ses panneaux en verre-film se fait avec une structure métallique. Cela prend du temps, mais c’est incontournable. (Photo : Charles)

Ces fabricants proposent toujours des supports métalliques adaptés qui, bien que légèrement lourds en raison du poids, garantissent une fixation sûre par le fabricant. À condition que la balustrade, la terrasse, le toit plat ou le mur soient adaptés au montage.

Utiliser des bandes velcro pour la fixation peut endommager le panneau solaire et, dans le pire des cas, entraîner des blessures si le module solaire tombe ou est emporté par une tempête.

Conclusion : Montage à bande velcro uniquement pour des ensembles spécifiques

En résumé, le montage à bande velcro est rapide, facile et idéal pour des changements fréquents d’emplacement. Cependant, ce n’est en aucun cas la seule alternative à la fixation métallique classique.

En effet, pour les bandes velcro, les panneaux solaires doivent être particulièrement légers et posséder des supports appropriés. De plus, les bandes velcro ne sont pas aussi durables que les fabricants le promettent. Les conditions météorologiques et les changements de température usent le textile, il est donc recommandé de le remplacer tous les quelques années.

Dans tous les cas, suivez les instructions de montage du fabricant dans le manuel, car c’est le seul moyen de garantir une fixation sécurisée.

