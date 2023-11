Once et Steve de ‘Stranger Things’ auront bientôt leurs propres skins dans Fortnite : tout ce que nous savons

La fuite d’Android de la nouvelle saison de Fortnite a révélé plusieurs surprises que Epic Games gardait secrètes, notamment deux nouvelles skins de Once et Steve de ‘Stranger Things’, deux des personnages principaux de la série populaire de Netflix. Bien qu’il n’y ait pas d’images car le contenu est crypté dans les fichiers du jeu, nous avons pu confirmer que ces informations sont véridiques en nous basant sur plusieurs noms de fichiers et chaînes de texte dans les fichiers du patch 27.00 du jeu.

Tout ce que l’on sait sur les nouvelles skins de Once et Steve de ‘Stranger Things’ dans Fortnite

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’y a pas d’images des deux nouvelles skins de Once/Eleven et Steve Harrington de ‘Stranger Things’ dans Fortnite, mais nous savons quels objets ils auront:

Skin Once : adolescente télékinésiste qui s’est échappée du Dr. Brenner dans le Laboratoire National de Hawkins.

Accessoire sac à dos Diorama de la Cabane de Hopper : il est temps de faire un diorama.

Accessoire sac à dos Gaufres à Tutiplen : des gaufres à emporter.

Skin Steve Harrington

Pioche Batte de Steve : une façon originale d’éliminer des monstres d’Harrington.

Pioche Lance d’Eddie : portée par un vrai héros.

Geste Petit Déjeuner Télékinétique : obtenez du pouvoir avec les gaufres.

Comme nous pouvons le voir, tous les accessoires à la fois pour Once et Steve sont des références et des clins d’œil à plusieurs moments de la série. Étant donné qu’il s’agit d’un contenu encapsulé dans les fichiers du jeu Fortnite, on ne sait toujours rien sur les prix ou la date de sortie de ces objets.

Plusieurs objets des skins de Once et Steve dans Fortnite font référence à des moments et des scènes de ‘Stranger Things’, comme la batte de Steve

Nous vous rappelons que Once et Steve ne seront pas les premiers personnages de ‘Stranger Things’ à apparaître dans Fortnite : le Chef Hopper et le mythique Demogorgon sont arrivés dans le jeu en 2019. Ce sont deux des skins les plus rares du jeu, car ils ont été vus pour la dernière fois dans la boutique quotidienne depuis le 6 novembre 2019. Heureusement, avec l’arrivée de Once et Steve, il est logique de penser que les skins du Chef Hopper et du Demogorgon seront également disponibles à l’achat.

Le Demogorgon et le Chef Hopper de ‘Stranger Things’ sont arrivés en tant que skins dans Fortnite en 2019

La nouvelle saison de Fortnite, appelée Origines, commence le vendredi 3 novembre 2023 à 8h CEST.

