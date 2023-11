Le premier bébé européen conçu par deux femmes lors d’une grossesse partagée est né

Derek Eloy n’a que quelques jours, mais sa naissance, le 30 octobre, a déjà marqué l’histoire de la science. Le garçon espagnol, né à la maternité de l’hôpital Juaneda Miramar, à Majorque, est le résultat d’une grossesse partagée entre Azahara (27 ans) et Estefanía (30 ans).

Cette gestation a été rendue possible grâce à une méthode innovante appelée INVOcell. En bref, cela consiste en l’implantation d’une sorte d’incubateur, de l’utérus d’une femme à un autre.

Nous avons extrait les ovocytes de la patiente numéro un et les avons combinés avec des spermatozoïdes que nous avons obtenus dans des banques de sperme de Séville et du Pays basque.

A expliqué Felipe Gallego, biologiste et directeur du laboratoire de fertilité Juaneda, dans le Diario de Mallorca.

Un bébé européen conçu par deux femmes

Alors que c’est une pratique courante aux États-Unis, ce n’est pas le cas en Europe, ce qui fait que la naissance de Derek est vraiment innovante.

Contrairement aux méthodes de procréation assistée que nous connaissons, l’INVOcell consiste à placer un incubateur dans un dispositif qui est introduit dans le vagin pendant cinq jours. Ce dispositif contient des spermatozoïdes et des ovules – généralement deux ovules, ce qui permet d’obtenir un maximum de deux embryons.

Après cinq jours, le gynécologue retire le dispositif et vérifie si la fécondation a eu lieu. Ensuite, il choisit l’embryon considéré comme le plus viable et le transfère dans l’utérus.

Généralement, ce transfert est effectué chez la même femme. Cependant, l’INVOcell permet de le transférer à une autre femme, qui mène la grossesse jusqu’à l’accouchement.

L’INVOcell est un système de culture intravaginale proposé dans diverses cliniques spécialisées en procréation assistée. Il a été développé par l’entreprise américaine INVO Bioscience et est le « premier et unique dispositif médical » pour cette culture à être autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et certifié européen.

Actuellement, le prix varie d’une clinique à l’autre, mais il n’est pas beaucoup plus élevé que celui de la fécondation in vitro (FIV).