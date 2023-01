Le mode Hit Forge de Halo Infinite est un excellent outil d’assurance qualité pour les développeurs

On pourrait appeler cela une synergie, et c’est quelque chose qui, dans les jeux vidéo du 21e siècle, toujours en état de travail en cours, d’amélioration continue et de maintenance, se produit tous les jours. Ce n’est donc pas une surprise cette nouvelle : l’impressionnant mode Forge inspiré de Pokemon de Halo Infinite a été révélé, grâce aux joueurs, comme un excellent outil d’assurance qualité pour améliorer le gameplay.

Le mini-jeu de Diglett aide la communauté et les développeurs

Tout est né à la suite d’un tweet de l’un de John Junyszek, un community manager de 343 Industries. Lorsqu’on lui a demandé quel était le jeu préféré de Forge, l’utilisateur Linz a répondu que Digletts (qui dans Pokémon sont ces espèces de taupes/vers qui sortent du sol).

Junyszek a ensuite commenté que ce petit mini-jeu a aidé l’équipe de développement avec les journaux de tir dans Halo Infinite et à résoudre les problèmes de visée potentiels. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Diglett in Forge vous met au fond d’un trou. Essayer de sortir, c’est se mettre en danger car d’autres joueurs attendent dehors pour vous abattre. Quelque chose d’aussi ciblé et précis aide les développeurs lors de l’analyse de la latence et des données réseau.

Alors maintenant, vous le savez, vos jeux dans les jeux en ligne laissent des traces qui peuvent être utilisées pour améliorer encore et encore l’expérience de jeu de la communauté. Rien n’est laissé au hasard dans un monde, celui des jeux vidéo en ligne, si riche et complexe ainsi qu’une Source inépuisable d’heures et d’heures de plaisir.

