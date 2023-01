Devil May Cry 5, Dragon Ball FighterZ et 12 autres jeux arrivent sur PS Plus Extra et Premium ce mois-ci

PlayStation Plus Premium et Extra, les modalités les plus complètes du service en ligne PlayStation pour PS4 et PS5, continue d’élargir son catalogue chaque mois avec l’arrivée de titres pour les joueurs de toutes classes et conditions. A tel point que Sony a annoncé l’arrivée imminente de jusqu’à 14 jeux supplémentaires à son offre à partir du 17 janvier 2023, avec des noms aussi éminents que Devil May Cry 5 : Special Edition, Dragon Ball FighterZ, Just Cause 4 ou encore Sayonara Wild. Les coeurs, entre autres. De plus, plusieurs jeux PSX classiques sont ajoutés à la sélection rétro du service.

PlayStation Plus Extra et Premium élargissent son catalogue

Ainsi, parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve l’édition spéciale de Devil May Cry 5 pour PlayStation 5 avec des améliorations graphiques, ainsi qu’une valeur sûre dans le genre combat comme Dragon Ball FighterZ. Parmi les autres titres marquants de la sélection figurent Just Cause 4 et son grand monde de folie et d’action ou le célèbre indie Sayonara Wild Hearts. Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des titres pour PS4 et PS5 :

Returnal 4 sang (PS4, PS5)

Dragon Ball Fighter Z (PS4)

Devil May Cry 5 : édition spéciale (PS5)

Érica (PS4)

Jett : la rive lointaine (PS4, PS5)

Juste cause 4 (PS4)

Just Cause 4 : Rechargé (PS4, PS5)

La vie est étrange : Avant la tempête (PS4)

La vie est étrange (PS4)

Omni (PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

En plus de ces 11 titres issus des consoles PlayStation actuelles, le catalogue rétro PSX disponible sur PS Plus s’enrichit des trois jeux suivants :

Hot Shots Golf 2 (PSX)

Démolition de Star Wars (PSX)

Filtre à siphon 3 (PSX)

Récemment, PS Plus Extra et Premium ont reçu un autre package des jeux les plus intéressants tels que Far Cry 5, Middle-earth : Shadow of War, The Pedestrian ou Yakuza : Like a Dragon. Consultez la liste complète des nouveautés via le lien suivant.

Source | Playstation