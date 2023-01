Noibat Community Day dans Pokémon GO: date, heures et comment participer

Niantic a partagé les premiers détails de la journée communautaire de février 2023 dans Pokémon GO, qui présente Noibat. Dans cette nouvelle, nous recueillons toutes les informations d’intérêt, y compris quand elle est célébrée, comment participer, et bien plus encore.

Quand aura lieu la journée communautaire Noibat de février 2023 dans Pokémon GO ? Comment participer ?

La Journée Communauté de février 2023 dans Pokémon GO est célébrée le dimanche 02/05/2023 de 14h00 à 17h00 heure locale. Noibat est le Pokémon principal ; Il apparaîtra plus fréquemment comme un Pokémon sauvage et nous aurons plus de chances d’en trouver un Shiny/Variocolor.

Noibat est le protagoniste de la journée communautaire Pokémon GO en février 2023

Pendant cette période, une recherche spéciale sera également disponible, dont l’entrée coûte 1 $ ou l’équivalent dans notre devise locale. Cette recherche spéciale payante apportera de nouvelles tâches avec leurs propres récompenses.

Pendant la journée communautaire de Noibat, il y aura une enquête spéciale payante

Voici tous les bonus de l’événement :

Bonus disponibles lors de la journée communautaire Noibat dans Pokémon GO

Triple Stardust lors de la capture de Pokémon.

Doublez les chances de recevoir Candy ++ en attrapant des Pokémon (s’applique uniquement aux Dresseurs de niveau 31 ou supérieur).

Les encens durent trois heures.

Un échange spécial supplémentaire peut être effectué jusqu’à un maximum de deux par jour.

Double Candy pour attraper des Pokémon.

Les modules de leurre durent trois heures.

Les transactions effectuées pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après sa fin nécessitent 50 % de poussière d’étoiles en moins.

Photobomb de Noibat lors de la prise de photos de Pokémon.

Les raids quatre étoiles de Noibat lors de la journée communautaire de février dans Pokémon GO

Pendant le 05/02/2023 de 17h00 à 22h00 (heure locale) il y aura des Noibat Four Star Raids. C’est-à-dire qu’à partir de la fin de la journée communautaire en février 2023 jusqu’à cinq heures plus tard, nous aurons ce Pokémon disponible dans les raids Four Star.

Après la fin de l’événement, il y aura des raids Noibat Four Star

De plus, si nous parvenons à vaincre un Noibat dans l’un de ces raids, d’autres Noibat apparaîtront pendant 30 minutes autour du gymnase où le raid a eu lieu.

Dans Netcost, vous aurez un guide de recherche spéciale payant dès qu'il sera disponible dans le jeu.

