La carte de capture maison vous permet d’enregistrer et de diffuser directement à partir de la Game Boy originale de Nintendo

En un mot : après avoir présenté une cartouche personnalisée qui a ajouté le Wi-Fi à la Game Boy plus tôt cette année, Sebastian Staacks est de retour avec une autre idée innovante pour l’ordinateur de poche emblématique de Nintendo. Le GB Interceptor est un adaptateur pour Game Boy qui permet de diffuser le jeu sur un ordinateur via USB, un peu comme une webcam USB standard. Staacks a eu l’idée après avoir été contacté par un passionné de Tetris qui avait besoin d’un moyen de diffuser son gameplay pour un tournoi en ligne.

L’adaptateur est plus ou moins un Raspberry Pi Pico modifié. Il se trouve en ligne entre le Game Boy et la cartouche de jeu, un peu comme un Game Genie. Contrairement à un Game Genie, l’Interceptor n’influence pas du tout le gameplay. Votre jeu se comporte toujours comme si l’adaptateur n’était pas là du tout. Il s’agit d’une véritable solution plug-and-play qui ne nécessite aucune modification de la Game Boy.

Staacks a même intégré un bouton de mode pour basculer entre les niveaux de gris et les niveaux de vert rétro, et pour activer ou désactiver la fusion des images. Vous pouvez même l’associer à la Game Boy Camera et l’utiliser pour les réunions Zoom.

Le GB Interceptor a ses limites. Par exemple, le flux vidéo est limité à 29 images par seconde et l’adaptateur ne diffuse pas d’audio. Ce dernier n’est pas un gros problème car vous pouvez simplement utiliser un câble de 3,5 mm pour transmettre le son du socket casque du Game Boy à le socket d’entrée de ligne de votre ordinateur.

De plus, l’Interceptor n’est compatible qu’avec les jeux Game Boy classiques. Cela fonctionne avec la Game Boy Color et la Game Boy Advance, mais pas avec les jeux spécialement conçus pour ces ordinateurs de poche.

L’adaptateur pourrait être utilisé pour jouer à des jeux Game Boy sur un écran plus grand, mais il introduit un certain décalage (environ 2-3 FPS), ce qui est juste assez pour être ennuyeux. En tant que tel, il est probablement préférable de le laisser à des fins de streaming et d’enregistrement.

Des limitations supplémentaires, ainsi qu’une plongée plus approfondie sur le fonctionnement de tout, sont disponibles sur le site Web de Staacks. Les personnes intéressées à créer leur propre version sont encouragées à consulter la vidéo de construction de Staacks et GitHub.